Moosburger Frühlingsfest ist eröffnet - Sonderauftrag für den Staatsminister

Bis kommenden Mittwoch wird gefeiert

Von Nico Bauer schließen

Das Frühlingsfest in Moosburg ist eröffnet. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, dem anwesenden Staatsminister einen Sonderauftrag zu erteilen.

Moosburg – Mit zwei Schlägen war alles erledigt: Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger ging am frühen Freitagabend selbstbewusst an sein erstes großes Anzapfen, und er hielt Wort. Nach einem Schlag war er fast durch, aber es brauchte den Sicherheitsschlag, und dann hieß es: O’zapft is. Die erste Mass überreichte er seiner Vorgängerin, Altbürgermeisterin und Vizelandrätin Anita Meinelt („Meine Mentorin“).

Nach zwei Jahren Pandemiepause wurde das 53. Moosburger Frühlingsfest klassisch eröffnet mit einem kleinen Festzug von der Herrnstraße zum Viehmarktplatz und dann der obligatorischen Runde über den Festplatz. Mit dabei waren etliche Bürgermeister aus dem Landkreis mit dem Freisinger OB Tobias Eschenbacher an der Spitze. Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann bekam dann gleich von Bürgermeister Dollinger eine Sonderaufgabe mit auf dem Weg in die Arbeit kommende Woche. „Sagen Sie ihrem Chef schöne Grüße und sagen Sie ihm, dass diese schöne Stadt Moosburg die 1250-Jahr-Feier mit ganz tollen Festen feiert“, war Dollingers Botschaft. Ministerpräsident Markus Söder ist damit offiziell eingeladen.

+ Gleich hat er es geschafft: Mit zwei Schlägen am Bierfass bewältigte Bürgermeister Josef Dollinger seine wichtigste Amtshandlung beim Frühlingsfest souverän. © Bauer

Mit der Herbstschau hat Moosburg dieses Jahr ja noch ein zweites Volksfest zu bieten. Schon gestern bei der Eröffnung war deutlich zu sehen, wie sehr sich die Menschen nach der Rückkehr zur Normalität sehnen mit ein paar Stunden, in denen man unbeschwert lachen und feiern kann. Um die große Sehnsucht nach diesen liebgewonnenen, aber lang vermissten Traditionen stillen zu können, wird Festwirt Christian Krämmer mit seinem Team einiges zu tun bekommen. Dem Bürgermeister ist da aber nicht bange. „Unser Festwirt sorgt für die familiäre Atmosphäre bei unserem Fest“, sagte Josef Dollinger.

Das Moosburger Frühlingsfest läuft bis zum kommenden Mittwoch, 18. Mai. Nach dem gestrigen Anzapfen ist am Samstag die Showband „i-düpferl“ zu Gast, und am Sonntag wird mit den „Hoglbuachan Sasdndengla“ weitergefeiert. Am Montag gibt es dann den Tag der Vereine, an dem sich Familien von 14 bis 20 Uhr auf reduzierte Preise freuen dürfen.