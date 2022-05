Gedenkstätte erhalten oder Platz für Schule? Leidenschaftliche Diskussion über Stalag-Überreste in Moosburg

Zahlreiche Besucher zeigten deutlich, dass sie Moosburgs Überreste des Stalag-Lagers als Teil der Stadtgeschichte behalten wollen. © Bauer

Zwei Punkte machte jetzt eine Diskussion zu den Stalag-Überresten in Moosburg deutlich: Es gilt, gegensätzliche Interessen zu vereinen. Und: Das Thema liegt vielen am Herzen.

Moosburg – „Wertvolle Denkmäler sind manchmal schwierige und anstrenge Orte, die kein Platz für Ästhetik sind.“ Gerd Weiß, deutschlandweit bekannter Denkmalpfleger und Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission der Stiftung Deutscher Denkmalschutz, sprach vielen Moosburgern aus der Seele. Bei einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion über die Reste des ehemaligen Gefangenenlagers Stalag VII A bestätigten er und andere Experten den engagierten und emotional um das Erbe der Geschichte kämpfenden Bürgern die Besonderheiten in Moosburg. Dem gegenüber standen bei der Veranstaltung am Mittwochabend im Vhs-Gebäude Bürgermeister Josef Dollinger und Landrat Helmut Petz, die als Buhmänner des Abends schulische Belange verteidigen mussten.

Nur noch zwei Gefangenenbaracken aus dem Zweiten Weltkrieg

Frank Seehausen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, ebenfalls Teil des Podiums, hielt ein spannendes Impulsreferat. „Es ist nicht die Aufgabe des Denkmalschutzes, Postkartenmotive zu sichern“, sagte er und machte deutlich, dass in Moosburg die stark verfallene Sabathielbaracke und die drei ehemaligen Wachbaracken an der Schlesierstraße auch nach Sanierungen noch eine schwere Kost sein werden, „aber es muss auch diese unbequemen Denkmäler geben“. Er machte deutlich, dass es aus dem Zweiten Weltkrieg nur noch 19 Baracken in Bayern gebe, davon zwei Gefangenenbaracken – und eine der zwei stehe in Moosburg. Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, ergänzte, dass heute das Konzentrationslager Dachau mehr Besucher habe als Schloss Neuschwanstein oder das Deutsche Museum. Moosburg habe mit einer erlebbaren Geschichte an der Gedenkstätte auch riesiges Potenzial, Gäste anziehen zu können.

Die Expertenrunde auf dem Podium: (v. l.) Frank Seehausen (Landesamt für Denkmalpflege), Gerd Weiß (Stiftung Deutscher Denkmalschutz), Landrat Helmut Petz, Stefanie Herold (TU Berlin) und Ortschef Josef Dollinger. Fotos: BAUER © Bauer

Seehausen appellierte an die Stadt Moosburg und den Landkreis Freising, alle drei Wachbaracken an der Schlesierstraße stehen zu lassen. „Die drei Gebäude sind ein Gesamtwerk“, sagte der Fachmann in dem Wissen, dass der Moosburger Stadtrat eine bis zwei Baracken beseitigen möchte, um Platz für eine Erweiterung des Schulzentrums zu schaffen. Er machte deutlich, dass schon eine Kompromisslösung aus der Sicht des Denkmalschutzes sehr schmerzhaft wäre.

Abrissantrag liegt dem Landratsamt vor

Bürgermeister Josef Dollinger betonte, dass die Stadt bei der Erweiterung des Schulzentrums massiv unter Druck stehe, weil Familien ab 2026 Anspruch auf die Ganztagsschule haben. „Wir müssen bald wissen, wie es weitergeht“, sagte der Ortschef. Aus dem Publikum wurden Vorschläge unterbreitet, wie etwa die Nutzung einer Wachbaracke als Mensa oder auch ein neuer Anlauf, sich auf der anderen Seite der Schule einen größeren Teil des Rockermaier-Areals zu sichern, um dort die 100-Meter-Laufbahn und die Mensa zu errichten.

Es war einmal: So sieht der Flächennutzungsplan des befreiten Lagers aus dem Jahr 1948 aus. © Bauer

Landrat Helmut Petz erklärte, dass seine Behörde den städtischen Abrissantrag für zwei Baracken vorliegen habe und der genehmigt werden müsse, wenn es wichtigere Gründe gebe. Ein solcher wäre die Erweiterung der Schule, weil das eine kommunale Pflichtaufgabe sei. Allerdings dürfe es keine andere Option geben. Dem Landrat wurde in einer turbulenten und vor allem emotional geführten Diskussion von Zuhörern ans Herz gelegt, dass ein Neubau des Landkreis-Gymnasiums an anderer Stelle den Platz für das Schulzentrum biete.

Der ehemalige UMB-Stadtrat Erwin Köhler brachte aus dem Publikum heraus das Fazit des Abends ganz gut auf den Punkt: „Wie ich das sehe, braucht es für eine Lösung viel Geld. Und wenn die Baracken saniert werden sollen, braucht es noch mehr Geld.“ Dem hatte keine Seite etwas hinzuzufügen.

