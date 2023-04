Nun also doch: Telekom prüft Glasfaser für die Ortsteile Pfrombach und Aich

Von: Nico Bauer

Symbolischer Spatenstich für den Glasfaserausbau in Moosburg – mit Vertretern der Telekom, ihren lokalen Partnern und Verantwortlichen der Stadt. © Bauer

Es läuft: Wie die Telekom beim Glasfaser-Spatenstich in Moosburg verriet, „ziehen die Bürger unglaublich gut mit“. Auch zwei Ortsteile sind wieder ein Thema.

Moosburg - Zum Start hatte man schon einmal das berühmte Quäntchen Glück: Die Deutsche Telekom vollzog in Moosburg ihren Spatenstich für den Ausbau des Glasfasernetzes an einem grauen Regentag – und am Dienstag erwischte man so ziemlich das einzige 20-Minuten-Fenster ohne Niederschlag. Zum Start der Bauarbeiten zeigte man sich sehr zufrieden mit der bisherigen Resonanz der Bürger - und zwischen den Zeilen wurde angedeutet, entgegen der bisherigen Pläne, nun auch die Ortsteile Pfrombach und Aich anschließen zu wollen.

Werbeschlacht um die Dreirosenstadt: Auch die Deutsche Giganetz mischt mit

In den vergangenen Wochen ging es rund bei der Werbeschlacht um die Moosburger Haushalte. Auf der einen Seite stand die Deutsche Giganetz, die mit der Stadt Moosburg einen Vertrag für den Ausbau des Stadtgebiets inklusive mehrerer Ortsteile geschlossen hatte. Auf der anderen Seite stand die Telekom, die eigenwirtschaftlich baut und – so die bisherige Ansage – das Moosburger Kerngebiet erschließen will. Projektleiter Harald Jungmeier kündigte am Dienstag beim symbolischen Spatenstich in der Moosburger Neustadt an, dass die Telekom das Glasfasernetz definitiv ausbauen werde und nichts von Vorvermarktungszahlen abhänge.

Er betonte jedoch, „dass die Bürger unglaublich gut mitziehen und wir bis jetzt sehr gute Zahlen haben“. 40 bis 42 Prozent der Hauseigentümer würden nach dem aktuellen Stand das Angebot annehmen, sich kostenlos den Glasfaseranschluss ins Haus legen zu lassen. Um die 20 Prozent der Bewohner würden auch Tarife der Telekom buchen.

Supervectoring sorgt für eine gute Internetgeschwindigkeit in Thonstetten

Die große Überraschung des Spatenstichs war eine noch etwas vorsichtige Andeutung von Jungmeier: „Wir prüfen gerade Aich und Pfrombach. Hier kommt von uns bald eine konkrete Aussage.“ Die Telekom überlegt eine Ausweitung auf die Ortsteile, zumal Aich durch ein bereits beschlossenes Neubaugebiet deutlich wachsen wird. Der Projektleiter verwies darauf, dass der andere große Ortsteil Thonstetten mit Supervectoring schon eine gute Internetgeschwindigkeit im Großteil des Dorfgebietes habe.

Moosburgs Ortschef Josef Dollinger und sein Vize Georg Hadersdorfer waren beim Spatenstich auch dabei. „Der Glasfaser-Ausbau ist uns wichtig“, sagte Dollinger, „und zwei aktive Anbieter stellen eine große Chance für Moosburg dar. Konkurrenz belebt das Geschäft und am Ende hoffen wir auf den Ausbau im kompletten Moosburger Stadtgebiet.“