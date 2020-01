Antrag gegen „Perioden-Armut“: Gratis Tampons an Schulen und im Rathaus gefordert

Linken-Stadtrat Stefan John fordert gratis Damenhygiene-Artikel in Moosburgs öffentlichen Einrichtungen. Das ganze hat einen ernsten Hintergrund.

Moosburg – Liegen auf Mädchentoiletten der Moosburger Schulen, im örtlichen Rathaus oder in der Bücherei bald gratis Tampons und Binden aus? Geht es nach Stefan John, Stadtrat und Bürgermeisterkandidat der Linken, soll genau das Realität werden. Er hat sich jetzt mit einem entsprechenden Antrag an seine Stadtratskollegen und Ortschefin Anita Meinelt gewandt.

Was für manchen zunächst einmal nach einem ungewöhnlich Plan klingen mag, ist andernorts bereits umgesetzt worden: Erst vor wenigen Tagen hat etwa das englische Bildungsministerium angekündigt, an allen staatlichen Schulen und Universitäten kostenlose Damenhygiene-Artikel auslegen zu lassen. Damit solle verhindert werden, dass Mädchen und Frauen aus einkommensschwachen Familien zu Hause bleiben, nur weil sie sich keine Tampons oder Binden leisten können.

Schülerinnen schwänzen Schule aus Angst vor Menstruations-Malheur

Erhebungen hatten ergeben, dass auf der Insel im Jahr 2018 mehr als 137.000 Schülerinnen den Unterricht geschwänzt hatten – aus Sorge, es könnte ein Malheur geschehen. Für dieses Phänomen gibt es inzwischen einen Fachbegriff: „Perioden-Armut“.

In seiner Heimatstadt möchte Stefan John diese Verhältnisse vermeiden, wie er betont: „Für Hygieneartikel sind im aktuellen Hartz-IV-Regelsatz nicht einmal zehn Euro vorgesehen, was bei Weitem nicht reicht, um alle Artikel abzudecken.“ Die gleiche Problemlage gelte für Alleinerziehende, Familien aus dem Niedriglohnsektor, Flüchtlinge und Migranten. John: „Es gilt, der ,Perioden-Armut‘, dem Fehlen in der Schule oder Arbeit, weil man sich keine Hygieneartikel leisten kann, entgegenzuwirken.“

Ein weiteres Ziel: Periode enttabuisieren

In einem reichen und fortschrittlichen Land wie Deutschland soll es laut dem Linken-Politiker möglich sein, „das Thema zu enttabuisieren und eine Grundversorgung an Hygieneartikeln zu gewährleisten“.