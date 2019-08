Frau übersieht Motorrad bei Moosburg: Harley-Fahrer (65) schwer verletzt

An der Büchl-Kreuzung bei Moosburg ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde der Fahrer einer Harley Davidson schwer verletzt.

Moosburg - Zu einem schweren Unfall ist es laut Polizei am Donnerstag gegen 15.45 Uhr an der Büchlkreuzung nahe der ehemaligen B11 bei Moosburg gekommen: Wie es im Bericht der Beamten heißt, war eine 76-Jährige aus dem Landkreis Erding mit ihrem Hyundai auf der St2054 aus Degernpoint kommend Richtung Moosburg unterwegs und wollte an der T-Kreuzung nach links auf die St2331 Richtung Rosenau/Erding abbiegen. Dabei hatte sie das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ zu beachten.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich auf der St2331 in Richtung Moosburg ein Rückstau gebildet, „wobei vorschriftskonform der Einmündungsbereich freigehalten wurde“, heißt es von der Polizei. Aus diesem Grund fuhr die Frau in diesen ein - übersah jedoch, dass ein in Richtung Moosburg fahrender 65-jähriger Landshuter mit seiner Harley-Davidson die wartenden Fahrzeuge überholte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 8000 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Moosburg wurden an der Unfallstelle durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg unterstützt.

