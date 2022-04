Haus-Sanierern winken Hotel-Gutscheine: Jetzt bewerben für Moosburgs Energiepreis

Von: Nico Bauer

Teilen

Vorstellung des Moosburger Energiepreises 2022: (v. l.) Bürgermeister Josef Dollinger, die städtische Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein und 3. Bürgermeister sowie Energiereferent Michael Stanglmaier. © Bauer

Die Stadt Moosburg will Immobilieneigentümer erneut mit Preisen zusätzliche Anreize liefern, ihre Altbauten zu sanieren. Nun wurde das Programm vorgestellt.

Moosburg – Die Innenstadt ist ein Kulturschatz der Stadt Moosburg, aber bei der Pflege und Entwicklung sind der Stadt oder anderen Behörden weitestgehend die Hände gebunden. Die Besitzer der oft denkmalgeschützten Gebäude müssen sich die Karten legen und dann auch Maßnahmen an der Bausubstanz finanzieren. Nun vergibt die Stadt zum dritten Mal den Energiepreis für Altbausanierungen. Nach den Auslobungen 2007 und 2010 will man Hausbesitzer für Maßnahmen der vergangenen Jahre belohnen und auch einen Ansporn liefern, in den kommenden Jahren für die nächste Runde etwas zu tun.

Bewerbung für Energiepreis läuft bis 3. Juni

Bis zum 3. Juni haben Moosburger Bürger die Gelegenheit, sich für den neuen Energiepreis der Stadt zu bewerben. In dem einfach gehaltenen Flyer aus dem Rathaus sind verschiedene Maßnahmen für Sanierungen an Altbauten aufgeführt. Für die Rubrik Teilsanierung müssen drei Maßnahmen erledigt sein, bei der Vollsanierung mindestens fünf. Bei den Teilsanierungen wurden als Preise drei Gutscheine für die Therme Erding ausgelobt, den Bewerbern mit Vollsanierungen winken nach einer Auswahl der Jury drei Hotel-Wochenenden für zwei Personen. Zudem soll jede Bewerbung als Anerkennung eine Moosburg Card im Wert von 50 Euro bekommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

3. Bürgermeister und Energie-/Umweltreferent Michael Stanglmaier (Grüne) machte deutlich, dass der Wärmeverbrauch der entscheidende Faktor für den Energiebedarf sei. Bei den Öl- oder Gasheizungen könne man mit verschiedenen Maßnahmen durch die verschiedenen Dämmungsoptionen oder eben das Nutzen erneuerbarer Energien (Photovoltaik) viel einsparen. „Jeder Liter, den wir weniger verbrauchen, macht uns unabhängiger von Energieimporten und stärkt den Klimaschutz.“ Stanglmaier betonte, dass für den Klimaschutz Sanierungen wichtig seien: „Aus ökologischer Sicht macht es immer Sinn, die ältere Bausubstanz zu erhalten und aufzuwerten.“ Er sprach auch positive Nebenaspekte an wie beispielsweise eine deutlich geringere Schimmelbildung.

Die städtische Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein wünscht sich von den Bewerbern, dass sie den kleinen Fragebogen ergänzen mit einer oder zwei Seiten Bericht über ihre Altbausanierung und drei bis zehn Fotos (idealerweise digital) mitschicken. „Durch die Moosburg-Cards für jede Bewerbung wollen wir den Wettbewerbscharakter entschärfen“, sagte Falkenstein.

Hohe Nachfrage nach gratis Energieberatung

Bei der dritten Verleihung der Preise für gelungene Altbausanierungen in Moosburg werden alle Maßnahmen von 2010 bis heute angenommen. Weitere Auflagen soll es in unregelmäßigen Abständen geben und die Zeitspanne dürfte nicht zuletzt wegen der geopolitischen Lage kürzer werden. „Die Nachfrage nach den kostenlosen Energieberatungen schießt gerade durch die Decke“, berichtete die Klimaschutzmanagerin, „denn bislang waren es meist eine bis zwei in der Woche. Aktuell sind es fünf bis sechs.“ Deshalb dürfte aus Sicht des Rathauses davon auszugehen sein, dass auch die Zahl der jährlichen Altbausanierungen steigen wird.

Gut zu wissen

Mehr Infos gibt es auf der städtischen Homepage unter www.moosburg.de/altbausanierungspreis-nav.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.