„Ihr habt es gerockt!“: Realschule Moosburg verabschiedet Absolventen

Feierliche Verabschiedung: Klassenweise wurden die Absolventen der Realschule Moosburg am Donnerstag in der Stadthalle verabschiedet. Den Anfang machte die Klasse 10a.

Sechs Feiern für sechs Abschlussklassen

Von Andrea Hermann schließen

„Ihr habt es gerockt!“ Mit diesen Worten verabschiedete Moosburgs Realschule-Rektor Wolfgang Korn am Donnerstag 165 Absolventen – in insgesamt sechs Abschlussfeiern. Seine Botschaft war für alle Klassen die gleiche: „Ihr habt das so richtig, richtig gut gemacht.“

Moosburg - Nach zwei außergewöhnlichen Schuljahren war auch die Abschlussfeier der Realschule Moosburg am Donnerstag außergewöhnlich: Im stündlichen Wechsel wurde jede Klasse einzeln in der Stadthalle Moosburg verabschiedet – im Beisein der Familien der Absolventen sowie einiger Lehrer. Landrat Helmut Petz, Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger und Pastoralreferent Markus John waren zwar nicht persönlich anwesend, aber per Video übermittelten sie Glückwünsche und kurze Botschaften.

So betonte Landrat Petz, dass die Schüler „allen Grund haben, stolz auf sich zu sein“. Mit dem erfolgreichen Schulabschluss sei „die Tür zu einem neuen Lebensabschnitt aufgestoßen“ worden. Nun gebe es für die Jugendlichen „viele Möglichkeiten, sich noch mal neu zu finden“.

Josef Dollinger hob hervor, dass die Absolventen „alle Nachteile der Pandemie gemeistert“ und eine „hervorragende Leistung erbracht“ hätten. Nun seien „die Weichen für die Zukunft gestellt“, und er war sich sicher, dass die Absolventen einen Weg finden und diesen auch erfolgreich gehen. Jetzt sei aber für die Schüler die „Zeit des Erholens und des Feierns“ gekommen – das hätten sie sich verdient.

Konrektor Michael Wagensohner blickte 500 Tage zurück – zu der Zeit, als die Corona-Pandemie begonnen hat und „Sie Außergewöhnliches vollbracht haben“. Trotz aller Erschwernisse wie Schulschließungen, Online- und Wechselunterricht hätten die Absolventen einen „sehr guten Abschluss“ geschafft. Sein Lob galt aber nicht nur den Schülern, sondern auch den Eltern und Lehrern „für ihr großartiges Engagement“.

+ Mit dem Auftritt der Bläserklasse unter der Leitung von Martin Neubauer (r.) klangen die ersten drei Abschlussfeiern aus. Anschließend übernahm „Kastulus-Brass“. © Hermann

Schulleiter Wolfgang Korn blickte auf den Start zurück, als vor sechs Jahren „das Abenteuer begonnen“ hat, und zeigte sich stolz, was aus den Schülern geworden ist. Sein Wunsch für Absolventen: „Habt Mut, dazwischenzugehen, wenn Leute Hass verbreiten“, „zeigt uns auch in Zukunft, was ihr drauf habt“ und „passt auf euch auf“. Zudem wünschte er allen „Glück, viel Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit“ und fügte hinzu: „Vergesst mir die Realschule nicht.“

Dass dem so sein werde, betonte Schülersprecherin Louisa Opel: Schule sei in den vergangenen Jahren mehr als nur ein Gebäude gewesen: Es sei vielmehr ein Ort der Ideen und Erlebnisse, der Menschen und Freunde, des Lachens und des Lernens. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlasse man die Schule – und voller Stolz, denn: „Wir haben unser Ziel erreicht.“

+ „Don’t stop believin‘“ sang Lehrerin Tamara Kreilinger für die Absolventen – begleitet von Christian Fritz an der E-Gitarre. © Hermann

Auch wenn das Rahmenprogramm der Feiern heuer kleiner ausfallen musste, ließen es sich Lehrer und Schüler nicht nehmen, die zehnten Klassen zu verabschieden: Mit einem Musikvideo verabschiedete eine Gruppe Lehrer die Schüler, und live auf der Bühne sang Deutsch- und Geo-Lehrerin Tamara Kreilinger für die Absolventen – begleitet von Mathe- und Chemie-Lehrer Christian Fritz. Nach jeweils einer Stunde endeten die Feiern samt Zeugnisübergaben, Geschenkeverteilung und Lobesreden – und dem musikalischen Gruß der Bläserklasse (bei den ersten drei Feiern) bzw. des Schulblasorchesters Kastulus-Brass (Feiern vier bis sechs) unter der Leitung von Martin Neubauer, die vor der Stadthalle für die Gäste aufspielte.

Auch die Moosburger Abiturienten wurden feierlich verabschiedet, ebenso die Absolventen des M-Zugs an der Mittelschule Moosburg.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.