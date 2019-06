Neues Irish Pub mit Biergarten in Moosburg: Das erwartet die Gäste im The Corner House

In Moosburg gibt es bald wieder ein Irish Pub. Hier erzählt das junge Wirte-Paar, worauf sich die Gäste in ihrem The Corner House freuen dürfen.

Moosburg – Die Dreirosenstadt bekommt ein neues Irish Pub: The Corner House wird die Lokalität an der Landshuter Straße 5 in Moosburg heißen, die am 28. Juni erstmals ihre Pforten zum Paradies nicht nur für Guinness-Liebhaber öffnet. Andreas und Tanja Mühlbacher sind die beiden Betreiber, die die Irish-Pub-Szene in Moosburg wiederbeleben wollen.

Am Wochenende war so etwas wie Generalprobe: Mit einem Guinness-Stand waren der 35- und die 34-Jährige auf dem Moosburger Bierfestival vertreten. Weil es sich im Ort schon herumgesprochen hatte, wussten viele Besucher, dass da etwas Neues auf die Gastro-Szene in Moosburg zukommt. Und nach diesem Wochenende ist Andreas Mühlbacher optimistisch: „Die Resonanzen waren total positiv. Wir haben viele Anfragen bekommen und ein Stammtisch hat sich schon fest angemeldet.“

Biergarten, Burger und Live-Musik: Das bietet Moosburgs neues Irish Pub

Was die künftigen Gäste erwartet? Irische Biere, „aber auch ein Augustiner“, dazu Burger, Fish & Chips und andere Spezialitäten aus der irischen Küche. Drinnen wird es mit 40 Sitzplätzen „klein und kuschelig“ sein, erzählt Mühlbacher, draußen steht an lauen Sommerabenden ein Biergarten mit 60 Plätzen zur Verfügung. Im Hintergrund werde irische Musik laufen, manchmal werde es auch Live-Musik im Corner House geben.

Das Corner House ist die erste Kneipe, die der gelernte Großhandelskaufmann Andreas Mühlbacher betreibt. Doch die Liebe zu Irland, das Faible für die Grüne Insel begleiten ihn schon seit seiner Schulzeit. Immer wieder war Mühlbacher seitdem auf der Insel, hat die irische (und englische) Kultur lieb gewonnen. Und auch bei Reisen in Städte, die nicht in Irland liegen, haben sich er und Tanja Mühlbacher oft als erstes ein Irish Pub gesucht.



Unumwunden gibt der 35-Jährige zu, dass er auch mit den Eigentümern des ehemaligen Irish Pub verhandelt habe. Aber man sei sich nicht einig geworden. Und das sei vielleicht ganz gut so, denn so werde das Corner House mit seinem eigenen Konzept nicht mit dem Pub des verstorbenen Kult-Wirts Jörgis Carl verglichen. Geöffnet hat das Corner House dienstags bis donnerstags von 18 bis ein Uhr, am Wochenende bis zwei Uhr, am Sonntag bei schönem Wetter ab 12 Uhr.



