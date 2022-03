Nach zwei Schlägen läuft‘s: Jubiläumsbier für Moosburgs 1250-Jahr-Feier überzeugt bei Verkostung

Von: Nico Bauer

Zwei Schläge genügten Bürgermeister Josef Dollinger (l.) beim Anzapfen des Fasses. © Bauer

Es schmeckt: Bei der Verkostung kam das eigens für Moosburgs 1250-Jahr-Feier gebraute Bier gut an.

Moosburg – Erster Eindruck: schmeckt! Ein kleiner Kreis aus der Stadt Moosburg durfte sich zur ersten Probeverkostung von der Qualität des neuen Moosburger Jubiläumsbiers überzeugen. Der Gerstensaft wird anlässlich der städtischen 1250-Jahr-Feier gebraut. Um das Jubiläumsbier kümmert sich der Moosburger Getränkehändler Jürgen Appel, der das Drei-Rosenbier produziert.

Das Bier ist ein klassisches Helles, das mit einer Stammwürze von zwölf Prozent etwas stärker ist als das durchschnittliche Helle in Bayern. Produziert wird das Bier in der ersten Dampfbierbrauerei in Zwiesel. Bürgermeister Josef Dollinger musste vor dem ersten Probeschluck aber zeigen, dass er in den zwei Jahren ohne große Festivitäten das Anzapfen nicht verlernt hatte. Fast hätte ein Schlag gereicht, aber nach dem zweiten Hieb passte alles wunderbar. Der Bürgermeister kann es noch und wird in den kommenden Monaten sicherlich als städtischer Ober-Anzapfer ausreichend gefordert sein.

Bierflaschen mit Bügelverschluss

Das Bier wird übrigens in Flaschen mit dem Bügelverschluss produziert. „Das passt einfach besser zu so einem Festjahr als Bierflaschen mit Kronkorken“, sagte Jürgen Appel. Der besondere Anlass wird so auch durch die Verpackung symbolisiert. Der seit 32 Jahren in Moosburg ansässige Getränkehändler wird das Jubiläumsbier in diesem Jahr verkaufen, damit sich die Moosburger beim Grillen im Sommer das Jubiläum auch auf die heimische Terrasse holen können.

Ein Prosit auf das Jubiläumsjahr mit dem Festbier: Bürgermeister Josef Dollinger (vorne, l.) und Getränkehändler Jürgen Appel (vorne, r.) stießen in kleiner Runde auf die 1250-Jahr-Feierlichkeiten von Moosburg an. © Bauer

Bei der ersten Bierprobe wurden auch die neuen Krüge zum Festjahr präsentiert. Diese Halbliter-Gefäße sind aus Glas und haben natürlich das 1250-Jahre-Logo der Stadt. „Ein schönes, hochwertiges Glas“, sagte Bürgermeister Josef Dollinger. Der Rathauschef registriert mit Freude, dass immer mehr Einzelhändler Ideen zu dem Jubiläum entwickeln und 1250-Jahr-Produkte anbieten. „Unser Jubiläumsjahr macht sich immer mehr in der Innenstadt breit“, erklärt Dollinger. Das Festbier ist quasi nur ein Teil von vielen Aktionen, die 2022 für alle Moosburger unvergessen machen sollen. Der Bürgermeister bedauert nur, dass die immer noch allgegenwärtige Corona-Pandemie und der schreckliche Krieg in der Ukraine die Feierfreude in diesen Tagen trüben.

