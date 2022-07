„Klitzekleiner Schritt hin zu mehr Fairness in der Welt“: Moosburger Schule freut sich über Auszeichnung

Von: Andrea Hermann

„Andere haben es nicht so gut, darum möchten wir helfen“, erzählten die Schülerinnen der Fairtrade-Gruppe an der Realschule Moosburg. Das freute (hinten, v. l.) MdB Erich Irlstorfer, Elternbeiratsvorsitzende Ulrike Reichelt, Bürgermeister Josef Dollinger, Lehrerin Corina Rosenhammer, Schulleiter Wolfgang Korn, Gerti Reiter vom Ein-Welt-Laden in Moosburg sowie 3. Bürgermeister und Energiereferenten Michael Stanglmaier. © fkn

Die Kastulus-Realschule wird zur „Fairtrade-School“. Um das Zertifikat zu erhalten, haben Lehrer, Schüler und Eltern einiges auf die Beine gestellt.

Moosburg – „Wir können nicht alleine die Welt retten, aber wir können kleine Schritten gehen und einen Beitrag dazu leisten“, sagt Rektor Wolfgang Korn. Und so freut er sich, dass die Kastulus-Realschule Moosburg einen ersten Schritt gemacht und nun als „Fairtrade-School“ ausgezeichnet worden ist. Die offizielle Zertifizierung erfolgte am Freitag im Rahmen des Kulturtags.

Mit Blick auf das Weltgeschehen erinnerte Korn daran, dass „wir durch unseren Konsum Leute ausbeuten – ohne, dass es uns bewusst ist“. Umso wichtiger sei es, das Thema Fairtrade bekannt zu machen und die Schulkampagne zu unterstützen. Das sei ein „erster klitzekleiner Schritt hin zu mehr Fairness in der Welt“.

Lehrerin Corina Rosenhammer hatte mit Unterstützung ihrer Kollegin Marion Wimmer-Putz den Fairtrade-Arbeitskreis an der Schule ins Leben gerufen. Neben Schülern und Lehrern halfen auch einige Eltern mit, faire Aktionen in Leben zu rufen. So würden etwa im Koch-Unterricht fair produzierte Produkte verwendet, im Lehrerzimmer würde Fairtrade-Kaffee angeboten, und faire Schokoriegel würden an der Schule verkauft, berichtete Korn.

Von den Bemühungen der Schule und davon, dass alle fünf Kriterien hin zur Fairtrade-Schule erfüllt sind, weiß auch Aileen Böckmann, Referentin der deutschlandweiten Fairtrade-School-Kampagne. In einem Zertifizierungsvideo zeichnete sie die Schule auf digitalem Weg offiziell aus und motivierte Schüler und Lehrer, den Fairen Handel mehr ins Bewusstsein der Bürger zu rücken. „Lehnt euch nicht zurück – jetzt geht es erst richtig los“, sagte sie mit Blick auf die Überprüfung in zwei Jahren.

Bürgermeister Josef Dollinger lobte „das Engagement und die Weltoffenheit“ der Schule – und das umso mehr, als dass die Stadt Moosburg im Mai 2019 selbst zertifiziert und im vergangenen Jahr rezertifiziert worden war. „Es begeistert mich, dass die Realschule diesen Gedanken aufgegriffen hat und Fairtrade-Schule ist.“