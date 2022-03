Katze Amy stürzt mit Pfoten voraus in Dachrinne - Moosburger Feuerwehr rettet ihr das Leben

Von: Armin Forster

Nur die Vorderpfoten von Katze Amy ragen aus dem Fallrohr der Dachrinne, als ein Moosburger Feuerwehrmann per Leiter zur Rettung naht. © FW

Einen tierischen Einsatz erlebte die Moosburger Feuerwehr: Sie musste ausrücken, weil eine Katze in eine äußerst dramatische Lage geraten war.

Moosburg - Ein kleiner Schritt zu viel Entdeckerdrang wurde am Sonntagnachmittag einem Haustier in Moosburg zum Verhängnis - und letztlich zu einem kniffligen Rettungseinsatz für die örtliche Freiwillige Feuerwehr. Dass diese Geschichte kein schlimmes Ende nahm, ist neben den Einsatzkräften auch aufmerksamen Passanten zu verdanken.

Denn Spaziergänger waren es laut Bericht der Feuerwehr, die bei Sonnenschein durch die Moosburger Neustadt geschlendert waren - und vor einem Haus an der Egerlandstraße plötzlich tierische Hilferufe wahrnahmen. Die jammernden Laute kamen vom Dach eines Wohnhauses. Rasch war klar: Das ist ein Fall für die Floriansjünger. Die standen nach der Alarmierung „Rettung Kleintier“ wenige Minuten später zur Stelle.

Katze steckt in Rohr von Dachrinne fest - Feuerwehr greift zum Brecheisen

Wie sich vor Ort herausstellte, war eine schwarz-weiße Katze namens Amy aus einem Gaubenfenster gestiegen und neugierig auf der Dachrinne herumgeschnurrt. Dabei muss das Tier wohl von einer Öffnung überrascht worden sein, denn es stürzte mit den Vorderpfoten voraus in das Fallrohr - und war darin gefangen. „Wir waren etwas stutzig, dass sich eine Katze in so eine missliche Lage bringt“, berichtet 2. Feuerwehrkommandant Franz Jantschy, und ist sich sicher: „Die wäre definitiv nie mehr alleine dort rausgekommen.“

Noch etwas lädiert, aber wieder in Sicherheit: Katze Amy im Körbchen ihrer Moosburger Besitzer. © FW

Glücklicherweise nahten die Einsatzkräfte mit der Steckleiter herbei: Nach einer kurzen Erkundung war klar, dass sich Amy im oberen Bogen des Rohrs befinden musste. Also demontierten die Helfer die unteren Teile so weit, bis schließlich die weißen Pfotenspitzen aus der Öffnung ragten. „Die Katze hat wie wild geschrien, wir konnten sie aber nicht herausziehen - die Stelle war zu verengt“, sagt Jantschy. Also musste das fest vernietete Bogenstück des Fallrohrs mit einem Brecheisen entfernt werden, um so das Stück im Ganzen inklusive gefangener Katze zu Boden zu bringen. Derweil hatten Amys Besitzer, eine Familie mit Kindern, ein Körbchen bereitgestellt. In das konnte der Stubentiger - endlich befreit - dann hineinrutschen. „Sichtlich verängstigt und mitgenommen, aber dennoch unversehrt und wohlauf“, wurde im Bericht der Feuerwehr vermerkt. „Sie war erst ein bisschen aggro, hat gefaucht und gekratzt“, berichtet Jantschy, aber den Feuerwehrhandschuhen konnte das nichts anhaben.

Schließlich beruhigte sich Amy langsam wieder - und vor allem bei den Kindern der Besitzerfamilie war die Erleichterung und Freude riesengroß. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehrleute schließlich wieder ihr Gerät einpacken und zur Wache zurückkehren - mit dem guten Gefühl einer geglückten Rettungsmission im Gepäck.

