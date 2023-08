Kinderbetreuung: Moosburger Elternbündnis fordert mehr Einsatz von Stadt und Freistaat

Aktuelle Bemühungen reichen nicht

Das Moosburger Elternbündnis ist in Sorge. Die Stadt versucht den aktuellen Mangel an Betreuungsplätzen zu lindern, aber Stand heute reicht das nicht aus.

Moosburg – In den Sommerferien passiert in der Kommunalpolitik in der Regel nicht allzu viel. Und genau das ist derzeit eine große Sorge vieler Moosburger Familien, deren Kinder für das neue Schuljahr in ein paar Wochen auf Wartelisten stehen für die Betreuung im Grundschulbereich, Kindergarten oder Kinderkrippe. In einer langen Pressemitteilung analysieren die Eltern nach Gesprächen mit der Stadt Moosburg die Situation. Sie sehen das Bemühen der Stadt, aber noch nicht die Lösung: „Die aktuelle Situation alarmiert und besorgt uns zutiefst.“

Trotz Notmaßnahmen würden Betreuungsplätze fehlen

Das Elternbündnis attestiert der Stadt Engagement und eine offene Diskussion. „Das Bemühen um eine Veränderung, auch kurzfristig, der Kinderbetreuungssituation in Moosburg durch die Stadtverwaltung ist erkennbar“, schreiben die Eltern. Dennoch würden auch mit kurzfristigen Notmaßnahmen weiter Betreuungsplätze fehlen – mit existenzbedrohlichen Folgen für die Familien. „Immer noch betrifft es vor allem Frauen, die nach der Elternzeit gar nicht erst wieder ins Berufsleben einsteigen können, wodurch wiederum wertvolle Fachkräfte dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen“, heißt es in der Mitteilung. Zudem würden den Kindern Entwicklungsmöglichkeiten genommen, weil man im Kindergarten Kompetenzen erwerben solle, die später in Schule, Ausbildung und Beruf benötigt würden.

In den Gesprächen mit der Stadt Moosburg ging es auch konkret um die Gewinnung von neuem Personal, was die Basis für weitere Betreuungsplätze ist. Dabei machte die Stadt gegenüber den Eltern deutlich, dass man auf derzeitige Stellenausschreibungen auch Resonanz in Form von Bewerbungen bekomme. Mittelfristig sollen zudem neue Personalwohnungen angeboten werden.

Vom Elternbündnis wurde in den vergangenen Wochen immer wieder die Einführung der Arbeitsmarktzulage ins Gespräch gebracht. Bürgermeister Josef Dollinger lehnt diese Maßnahme ab, er sieht keine Lösung darin. Für das pädagogische Personal müsste die Stadt mit jährlichen Mehrkosten von 500 000 Euro rechnen und dazu käme der Unmut bei den anderen Beschäftigten der Stadt. Bei einer Umlage der Mehrkosten auf die Eltern würden die Betreuungsplätze um durchschnittlich 30 Euro monatlich steigen.

Wunsch nach mehr Personal und weniger Arbeitsbelastung

„Offener zeigte man sich bezüglich einer jährlichen Sonderzahlung oder der Zahlung von Prämien für Neugewinnung von Mitarbeitern oder Einstiegsprämien“, heißt es in der Elternerklärung. Das Moosburger Bündnis betont, dass die aktuellen Probleme in vielen Kommunen vorhanden seien. Um sich auszutauschen, möchte man sich daher auch mit Eltern aus Nachbargemeinden vernetzen.

Und nicht zuletzt fordern die Moosburger Eltern den Freistaat zu Veränderungen auf: Sie möchten mehr finanzielle Mittel für eine bessere personelle Ausstattung und eine geringere Arbeitsbelastung, dazu weniger bürokratische Hürden für den Neubau von Einrichtungen, Förderung aller für den Betrieb notwendigen Flächen sowie die Unterstützung von Elterninitiativen. Für das Elternbündnis Moosburg unterzeichneten Kathrin Artmann, Lisa Hölzl, Juliane Malik und Antonia Schmidt die Erklärung.

Erreichbar sind die Eltern per E-Mail an elternbuendnismoosburg@gmx.de.

