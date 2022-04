Letztes Hallen-Training: SG-Schwimmer verabschieden sich mit 1250 Bahnen vom Bad

Beim letzten Training in der Halle waren am Start: (v. l.) Michael Daimer (Abteilungsleiter Schwimmen), Michael Stanglmaier (3. Bürgermeister), Verena Kuch (Sportreferentin), Georg Hadersdorfer (2. Bürgermeister), Andreas Ehrmaier (Abteilungsleiter Schwimmen). © Fuchs

Es war wohl das letzte Training in der Kleinschwimmhalle - nicht nur für diese Saison. Mit einer Challenge verabschiedeten sich die SGM-Schwimmer vom allen Moosburger Hallenbad.

Moosburg – Ein bisschen Wehmut lag schon in der Luft, als am Dienstagabend die SGM-Schwimm-Abteilungsleiter Andreas Ehrmaier und Michael Daimer ihre Mitglieder zum letzten Training des Jahres in der Kleinschwimmhalle begrüßten. Denn für das Becken unter der Stadthalle soll es, wenn alles nach Plan läuft, der letzte Besuch der Moosburger Schwimmer für immer gewesen sein. Zum Abschied hatte Verena Kuch, Mitglied der Schwimmabteilung und Sportreferentin der Stadt, eine besondere Idee, die von den Abteilungsleitern aufgegriffen wurde. Die Schwimmer sollten im Jahr der Jubiläumsfeierlichkeiten 1250 Bahnen im letzten Training schwimmen. Unterstützt wurden sie dabei von den beiden Moosburger Bürgermeistern Georg Hadersdorfer und Michael Stanglmaier.

Bei der Aufgabe wurden also insgesamt knapp 21 Kilometer im Wasser zurückgelegt. Ein Klacks wie sich herausstellte, denn die 16 anwesenden Mitglieder der Schwimmabteilung legten zügig Strecke vor, ehe dann beim finalen Staffelrennen auch Abteilungsleitung und Prominenz ins Wasser durften. Dabei waren der 2. und 3. Bürgermeister als Startschwimmer des jeweiligen Teams unterwegs und schlugen sich achtbar. Hadersdorfer, solide im Bruststil, wurde dabei von Kraulspezialist Stanglmaier abgehängt. Am Ende stand aber der Spaß im Mittelpunkt. Die Bahnen 1249 und 1250 waren abschließend Bademeister Slava Zinitch vorbehalten, der von allen angefeuert wurde.

Einen Großteil der 1250 Bahnen schwammen beim Hallen-Finale am Dienstagabend die anwesenden 16 Mitglieder der Schwimmabteilung. © Fuchs

Jetzt sind die Pfadfinder, Judokas und das Stadtorchester dran

Die Schwimm-Abteilung würde ihre Trainingsaktion gerne als Auftakt für eine virale „Moosburger 1250 Vereins-Challenge“ sehen und nominierte das Stadtorchester, die Pfadfinder und die SGM-Judoabteilung. Diese Vereine und Gruppierungen sollten die Zahl 1250 in irgendeiner Art und Weise innerhalb der nächsten zwei Wochen auch in ihr Training oder Üben einbauen und dann weitere Nominierungen machen.

Und die Kleinschwimmhalle? Die wird am Gründonnerstag nach dem letzten Badetag der Saison ihre Pforten möglicherweise für immer schließen. Seit dem Bau 1966 leistet die ursprünglich als Wasserreservoir für das Notkrankenhaus konzipierte Anlage der Stadt Moosburg treue Dienste als Schwimmhalle. Und genauso lange sind die Moosburger Schwimmer schon froh, dass sie in der kalten Jahreszeit eine Trainingsmöglichkeit vor Ort haben. Damals gehörte Schwimmen noch zum Turnverein, erinnert sich der langjährige Abteilungsleiter Martin Schwaiger, und in Freising und Landshut habe es noch gar kein Hallenbad gegeben. Ein Manko sei schon immer gewesen, dass das Hallenbad mit einer Länge von 16,66 Metern und acht Metern Breite sehr klein sei, ergänzt Andreas Ehrmaier. Zwar seien die Moosburger Schwimmer, was die Wende angeht, alle top-geübt, aber offizielle Wettkämpfe seien nicht möglich. Trotzdem hätte es jedes Jahr abteilungsintern das Nikolausschwimmen und eine Kurzstrecken-Vereinsmeisterschaft gegeben.

Josef Fuchs

