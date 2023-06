Kombilösung für Moosburgs Neustadt: Kinderhaus mit Wohnungen soll Ende 2024 bezugsfertig sein

Für mehr Kinderbetreuungsplätze

Gute Nachrichten für Moosburger Eltern: Der Bau des neuen Kinderhauses, das für die Neustadt geplant ist, soll noch dieses Jahr beginnen.

Moosburg – In der Dreirosenstadt fehlen viele Plätze in den verschiedenen Formen der Kinderbetreuung. Deshalb soll die Kinderkrippe in der Moosburger Neustadt so schnell wie möglich errichtet werden. Im Stadtrat stellte das lokale Architektenbüro Heinz Pflüger Partner die aktualisierte Planung vor.

Bau soll heuer bereits starten

Die Planer hatten ein Modell dabei für ein zweigeschoßiges Gebäude, das im Erdgeschoß den Platz für drei Krippengruppen bietet. Darüber wird es zwei Dreizimmerwohnungen sowie drei Zweizimmerwohnungen geben. Um die finanzielle Förderung für das kommunale Bauen zu bekommen, musste der Stauraum in den Wohnungen erhöht werden. Das führte dazu, dass gegenüber dem ersten Entwurf eine Wohnung gestrichen werden musste.

Für das Kinderhaus mit den kommunalen Wohnungen soll bereits heuer der Bau starten. Dabei wird das Gebäude außen wie innen in Weiß gehalten. Die gelben und blauen Böden in den Krippengruppen stehen für die Sonnensiedlung sowie für die nahe gelegene Isar. Planer Rudi Heinz erklärte, dass um das Gebäude herum ein Terrassenband gebaut werden solle, dazu komme dann ein Grüngürtel. Im Garten und bei den Spielgeräten habe man großen Wert auf viel Verschattung gelegt.

Kosten gestiegen

Gegenüber der ersten Schätzung sind die Kosten für die Wohnungen auf knapp über sechs Millionen Euro gestiegen. Dem gegenüber stehen verschiedene Förderungen für die Kinderbetreuung, die kommunalen Wohnungen oder das nachhaltige Bauen mit rund zwei Millionen Euro. Allerdings mahnte Bürgermeister Josef Dollinger an, dass der Stadt für den Zuschuss des nachhaltigen Bauens auch Mehrkosten habe. Künftig müsse man sehen, ob dieser zusätzliche Aufwand sinnvoll sei. Der Rathauschef möchte die Planung noch einmal gründlich anschauen – gerade mit Blick auf Einsparpotenziale: „Wir müssen nicht mit dem Höchststandard bauen.“

Im Stadtrat wurden fürs Erste die Planung und die erste Kostenberechnung mit einem Beschluss zur Kenntnis genommen. Damit kann das Büro weiterarbeiten mit der Werkplanung und der Vorbereitung der verschiedenen Ausschreibungen. Parallel werden aber noch einmal die verschiedenen Bereiche auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Wenn alles glatt läuft, könnten die Kinderkrippe und die Wohnungen im November 2024 bezugsfertig sein.

