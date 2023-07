Von Wahlalter bis „Lumpensammler“: Landtagskandidaten stellen sich den Fragen von Moosburgs Jugend

Von: Nico Bauer

Stellten sich den Fragen von jungen Moosburgern: die Landtagskandidaten (ab 2. v. l.) Felix Bergauer (ÖDP), Helmut Markwort (FDP), Alina Graf (SPD), Johannes Becher (Grüne) und Florian Herrmann (CSU) bei einer Fishbowl-Diskussion im Garten des JUZ. Bei der Veranstaltung des Jugendparlaments konnten Zuhörer auch direkt auf dem Podium mitdebattieren. © Bauer

Die junge Bevölkerung hatte das Wort: Bei einer Podiumsdiskussion des Moosburger Jugendparlaments kamen jetzt Kandidaten für den Landtag gehörig ins Schwitzen.

Moosburg – Im Moosburger Jugendhaus traf man sich am Samstag zu einer speziellen Fishbowl*-Diskussion. Junge Menschen aus der Dreirosenstadt und dem Umkreis hatten Fragen einreichen können, die dann ungefiltert an ein Podium mit Politikern weitergereicht wurden: Denn auf Einladung des Moosburger Jugendparlaments standen die Landtagskandidaten Florian Herrmann (CSU), Johannes Becher (Grüne), Alina Graf (SPD), Helmut Markwort (FDP) und Felix Bergauer (ÖDP) Rede und Antwort. Politisch interessierte Jugendliche bekamen in verschiedenen Formen die Möglichkeit, direkt mitzudiskutieren.

Glossar *Fishbowl ist eine Methode der Diskussionsführung in großen Gruppen – benannt nach der Sitzordnung: Sie erinnert an ein Goldfischglas, um das die Teilnehmer im Kreis herumsitzen.

Der Moosburger Fresh-Stadtrat und Jugendreferent Julian Grübl und der 13 Jahre junge Önder Tiryaki stellten die Fragen der Jugendlichen. Via Internet waren 29 sehr spannende Fragen eingereicht worden, die aus Zeitgründen nicht alle gestellt werden konnten. Deshalb fassten die beiden Moderatoren manche Dinge zusammen und hielten die Podiumsdiskussion so spannend, weil nicht jeder Kandidat zu jeder Frage angesprochen wurde. Neben den Kandidatenplätzen auf Paletten-Sofas gab es bei der Fischbowl-Debatte noch zwei Sessel, auf denen wechselnde Jugendliche aus dem Publikum Platz nahmen, um bei ihnen wichtigen Themen mitzureden.

Politisch Interessierte aus der jüngeren Moosburger Generation waren gekommen – und noch einige mehr hatten im Vorfeld online ihre Fragen gestellt. © Bauer

Ein elementarer Bereich war die Diskussion um die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. „Es ist grotesk, dass man mit 16 Jahren für Europa wählen darf, aber nicht für den Landtag“, sagte Helmut Markwort. Auch Johannes Becher wurde deutlich: „Unterschätzt mir die jungen Leute nicht.“ Staatskanzlei-Leiter Florian Herrmann hatte dagegen einen schweren Stand mit dem Plädoyer für die 18 Jahre. Er argumentierte, dass man mit dieser Grenze alle Rechte und Pflichten bekomme. „Jugendliche mit 16 Jahren sind gut informiert“, argumentierte dagegen Felix Bergauer.

Besonderes Interesse hatten die Moosburger Jugendlichen an den Themen Klimaschutz und Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV). Mit Blick auf das viel diskutierte Heizungsgesetz der Bundesregierung legte Helmut Markwort seitens der FDP großen Wert darauf, „dass wir das Gesetz entscheidend verbessert haben“. Alle Kandidaten waren sich einig, dass der Klimawandel die große Herausforderung der Politik sei. Alina Graf sagte auch deutlich, dass der ÖPNV ausgebaut werden müsse. Konkreter konnte der Moosburger Johannes Becher bei seinem Heimspiel werden. Er kritisierte, dass der letzte Zug von München nach Moosburg um Mitternacht nicht mehr zeitgemäß sei: „Wir brauchen einen Lumpensammler, der auch überall halten kann. Da ist es egal, wie lange der braucht. Die Leute sollen nach Veranstaltungen am Abend nur nach Hause kommen.“

Erdinger Heizungsdemo sehr kritisch bewertet

In der Diskussion gab es auch viel Kritik an der Erdinger Heizungsdemo und den Worten „Wir holen uns die Demokratie zurück“ von Hubert Aiwanger. Die Kandidaten wie auch die Moosburger Jugend sahen das kritisch. Das war aber nicht der Grund für das Fehlen des Kandidaten der Freien Wähler: Benno Zierer hatte einen anderen Termin und deshalb für Moosburg abgesagt.

Moosburgs Jugendreferent Julian Grübl, der zusammen mit Önder Tiryaki die Diskussion gelungen moderierte, erklärte bei der Veranstaltung auch, dass zum Zeitpunkt der Planung noch kein Direktkandidat der AfD festgestanden habe. Damit reagierte er auf Kritik der Partei, ignoriert worden zu sein.

