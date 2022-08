Lieblingsläden unkompliziert unterstützen: Moosburg Card gibt’s jetzt auch online

Schönes Geschenk: Die Moosburg Card 2.0 lässt sich leicht via Internet ordern. privat

Gute Idee für Geschenke

Auch lokale Angebote werden immer digitaler: Die Moosburg Card 2.0 gibt es nun auch online, teilt die Moosburg Marketing eG mit.

Moosburg – Ein guter Tipp für alle, die ein schnelles und einfaches Geschenk suchen: Die Moosburg Card 2.0 kann man ab sofort bequem online kaufen. Das teilt die Moosburg Marketing eG mit.

Und so geht’s: Unter www.moosburg-card.de oder in der „Mein Moosburg“-App kann man einen Betrag von 10 Euro bis 150 Euro auf die Karte gutschreiben. Um eine vorhandene Karte aufzuladen, muss man nur die aufgedruckte Seriennummer mit der PIN, die auf der Rückseite zu finden ist, eingeben. Man kann aber auch einen PDF-Gutschein erstellen und ausdrucken, beziehungsweise verschicken. Die Bezahlung erfolgt über PayPal, Kreditkarte oder Sofort-Überweisung. „Mit der neuen Funktion sind wir wieder einen Schritt weiter mit der Digitalisierung unserer Angebote,“ freut sich Geschäftsstellenleiter Thomas David. „Welche Vorteile die Karte bietet und wie man mit ihr bezahlen kann, erklärt auch unser neuer Image-Film, der ebenfalls auf der Internetseite zu finden ist.“ In Moosburg gibt es mittlerweile fast 50 Akzeptanzstellen. „So ist sicher für jeden das richtige Shopping-Erlebnis dabei,“ sagt David.

Ein weiterer Vorteil: Mit dem Kauf der Moosburg Card könnten die Nutzer einfach und unkompliziert ihre Lieblingsläden in Moosburg unterstützen. „Es können natürlich auch andere Karten aufgeladen werden, zum Beispiel die Karte der Kinder oder Enkel: So bleibt das Taschengeld im lokalen Kreislauf“, so David. Alle Infos zur Moosburg Card sowie die Möglichkeit zum Online-Kauf gibt’s www.moosburg-card.de. ft

