Limestone Festival in Moosburg: Veranstalter geben weitere Künstler bekannt

Das Line-up wächst: Die Veranstalter des Limestone Festivals am Aquapark Moosburg geben neue Künstler bekannt.

Moosburg – 25 Bands, zwei Bühnen, zwei Tage Festival: Viele große Namen der internationalen Musikszene sind am 13. und 14. Juni am Start, wenn am Moosburger Aquapark das erste Limestone Festival steigt (wir berichteten). Nachdem sich bereits internationale Größen wie Post Malone und die Berliner Gruppe Seeed angekündigt hatten, wurden nun weitere Größen aus Hip Hop, Urban und Pop bekannt gegeben.

Zwei Künstler, die das Deutschrap-Game im wahrsten Sinne des Wortes auseinandernehmen, sind Capital Bra & Samra. Das Duo ist am Samstag, 13. Juni, zu Gast in Moosburg, ebenso wie der Cancehall- und Hip-Hop-Rapper RAF Camora.

Wer nach alternativem Hip Hop sucht, der fernab von Genres, Standardbeats, Strömungen und Rap-Plattitüden rangiert, darf sich am 14. Juni auf The Streets freuen. Auch Mahalia, OG Keemo, Rapper Che Lingo und Grime-Künstler Yizzy sind beim Limestone in Moosburg dabei. ft

Tickets und Infos

Der Vorverkauf läuft bereits: Das Festivalticket für beide Tage gibt es ab 149 Euro, eine Camping-Option ist ebenfalls verfügbar. Zusätzlich gibt es ein limitiertes Kontingent an Tagestickets für 89 Euro. Alle Infos und Tickets auf www.limestonefestival.de.

