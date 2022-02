Moosburgs marodes „Hudler-Haus“: Denkmalamt stimmt privatem Sanierplan von Johannes Becher zu

Die Bausubstanz des „Hudler-Hauses“ an der Leinbergerstraße lässt erahnen: Die Sanierung wird aufwändig. Johannes Becher will sie trotzdem durchziehen - und präsentierte jetzt Fundstücke aus vergangenen Jahrzehnten.

Ambitioniertes Privat-Projekt von Abgeordnetem

Von Andreas Beschorner schließen

Das ambitionierte Vorhaben von Moosburgs MdL und Stadtrat Johannes Becher, das marode „Hudler-Haus“ privat zu sanieren, hat jetzt eine wichtige Hürde genommen.

Moosburg – Immerhin: Es regnet nicht mehr rein. Das denkmalgeschützte „Hudler-Haus“ an der Leinbergerstraße ist dicht. Der Moosburger Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Johannes Becher, der in seiner Heimatstadt bekanntlich das Denkmal, das derzeit eher einem Schandfleck gleicht, sanieren will, hat eine Notsicherung vornehmen lassen. Und auch wenn man noch nichts sieht, im Hintergrund sind die Maßnahmen und Vorbereitungen für die Sanierung weitergelaufen, wie Becher jetzt bei einem Vor-Ort-Termin erläuterte.

Wenn alles gut läuft, soll es im April losgehen. Wichtig: Bei den Untersuchungen wurden „keine Leichen im Keller“ gefunden. Leider aber auch kein Goldschatz.

Pläne eingereicht

In den vergangenen Wochen und Monaten sei die Planung vorangetrieben worden. Das Landesamt für Denkmalschutz war vor Ort, im November habe er den Bauantrag eingereicht, erzählte Becher. Und just vor wenigen Tagen sei auch die Stellungnahme des Landesdenkmalamts eingegangen, habe für das Unternehmen Grünes Licht gegeben.

Auch die zwei bis dahin noch offenen Punkte seien nun geklärt: Eine Holztrennwand aus dem Jahr 1890, die Becher eigentlich nicht wollte, wollte das Landesdenkmalamt aber schon. „Und deshalb will ich sie auch“, so Becher süffisant. Genehmigt worden sei ihm eine Photovoltaikanlage auf der Südseite des Dachs – und zwar eine in Ziegelrot, so dass sie mit etwas Abstand gar nicht auffalle. Die sei zwar teurer und wohl weniger ergiebig als eine „normale“ PV-Anlage, aber er habe sie unbedingt wollen, betonte Becher. Die Genehmigung könnte durchaus „ein Präzedenzfall“ für ähnliche Gebäude sein.

Glück für den Bauherrn

Und auch die Archäologen waren inzwischen vor Ort: Fünf Probebohrungen seien vorgenommen worden, bei denen man aber keine aufsehenerregenden Funde gemacht habe – zum Glück für den Bauherren. Denn das bedeute, dass das Vorhaben bei den insgesamt 29 Bohrungen für die künftigen Mikropfähle, die das Haus vor einem weiteren Absenken schützen werden, ohne aufwändige archäologische Begleitung auskomme.

+ Mit der Taschenlampe führt Johannes Becher in der Dunkelheit an die Stelle, wo im „Hudler-Haus“ eine der archäologischen Probebohrungen stattfand. © Beschorner

Jetzt ist Becher gerade dabei, zusammen mit Firmen die Leistungsverzeichnisse für die einzelnen Gewerke zu erstellen. Dann geht es an die Ausschreibungen, von denen vier wohl öffentlich sein müssen. Der Rest könne beschränkt ausgeschrieben werden. Und weil Johannes Becher gerne nicht nur fachlich kompetente Firmen, sondern auch solche aus der Region mit ins Boot holen will, hat er gleich einen Aufruf gestartet: Firmen, die Lust auf ein Projekt haben, das „nicht 08/15 ist“, können sich gerne bei ihm melden.

Im April geht’s los

Es bleibt dabei: Im April sollen die Bauarbeiten starten, und am 1. Januar 2024 will Johannes Becher einziehen. Angedacht sind außerdem ein Co-Working-Space sowie Raum für Kultur. Ob der bisher gesteckte und weiterhin gültige Kostenrahmen in Höhe von 1,6 Millionen Euro eingehalten wird, werde sich zeigen, sagt der Moosburger Berufspolitiker. Einen Goldschatz hat er bisher nicht bei den Arbeiten gefunden, aber immerhin ein rosa Porzellan-Sparschwein der Firma Göbel – leider leer. Die Sparsau war in einer Mülltonne mit Inhalt aus den 1980er Jahren enthalten, in der Becher beim Stöbern auch noch alte Zeitungen entdeckt hat. Es ist eben spannend. Und es bleibt spannend.

Gut zu wissen: Auf der Internetseite hausamgries.de hält Johannes Becher die Öffentlichkeit über sein Sanierungsprojekt auf dem Laufenden.

