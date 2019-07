Ungewöhnliches Signal am Auto: Mercedes-Fahrer reagiert sofort - jetzt ermittelt die Polizei

Ein Mercedes-Fahrer hat in Moosburg beim Einsteigen in seinen Wagen ein seltenes Signal enteckt. Er überprüfte seine Autoreifen - jetzt ermittelt die Polizei.

Moosburg - Schreckmoment für einen Autofahrer in Moosburg: Als der 67-Jährige am Dienstagvormittag, 16. Juli, in seine Mercedes C-Klasse (T-Modell) stieg, die vor dem Anwesen Mühlbachbogen 20b geparkt war, meldete der Bordcomputer seines Wagens einen Druckverlust im Reifen. Daraufhin stellte der Mann laut Polizei fest, dass im hinteren rechten Reifen eine Schraube steckte und dieser platt war.

Moosburg: Mercedes mit Schraube präpariert - Polizei ermittelt

Da sich ein identischer Sachverhalt bereits in der Nacht zum Donnerstag, 27. Juni, ereignet hatte, muss nun davon ausgegangen werden, dass ein unbekannter Täter vorsätzlich die Schrauben unter den Reifen gelegt hat.

Schrauben unter Mercedes: Zeugenaufruf in Moosburg

Wer verdächtige Personen im Umfeld des Tatorts bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Moosburg unter Telefon (08761) 30180 zu melden.

ft

