Metallkugeln auf Autos geschossen: Polizei schnappt 41-Jährigen - Betroffene und Zeugen gesucht

Von: Armin Forster

Auf diesem Abschnitt wurden die Fahrzeuge von Metallkugeln getroffen: Es handelt sich um den Abschnitt der St2350 (Ex-B11) zwischen der Moosburger Aral-Tankstelle und der Brücke an der Gärtnerstraße („Katzenbuckl“). © Grafik: afo/Bayer. Vermessungsverwaltung

Seit Wochen hat ein Unbekannter in Moosburg Metallkugeln auf Fahrzeuge geschossen. Nun meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg - und veröffentlicht einen Aufruf.

Moosburg - Diese Geschichte klingt unglaublich, und es ist ein großes Glück, dass offenbar kein Mensch zu Schaden kam: Im nördlichen Landkreis Freising gingen in den vergangenen Wochen immer wieder Strafanzeigen bei der Polizei ein, nachdem an Fahrzeugen unerklärliche Schäden aufgetaucht waren. Wie sich zeigte, waren sie offensichtlich durch den Beschuss mit Metallkugeln entstanden. Nun melden die Beamten der Polizeiinspektion Moosburg einen Ermittlungserfolg.

Gefährliche Zwischenfälle im Bereich zwischen Tankstelle und Gärtnerstraße

Nach der Auswertung der betroffenen Fahrzeuge war zunächst klar geworden, dass die Schäden während der Fahrt auf der Staatsstraße 2350 (ehemalige B11) auf Höhe Moosburg, im Abschnitt zwischen der Aral-Tankstelle und der Brücke an der Gärtnerstraße (im Volksmund auch „Katzenbuckl“ genannt) entstanden sein mussten. Mit dieser Erkenntnis setzte die Polizei umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen in Bewegung. Dabei wurden laut dem Bericht der PI Moosburg auch Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Erding eingesetzt.

Mit Erfolg: Am Dienstagabend, 28. Februar, gelang es den Beamten schließlich, einen 41-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Freising zu ermitteln. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten demnach zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden, die den Tatverdacht gegen den Mann erhärten. Inzwischen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der Sachschaden ist beträchtlich: Er bewegt sich laut Bericht bei mehreren Tausend Euro.

Zeugenaufruf der Polizei

Nun hofft die Polizei in diesem Zusammenhang auf sachdienliche Hinweise. In einem Zeugenaufruf heißt es: „Wer in den vergangenen Tagen im Bereich St2350/Sperberstraße diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder an seinem Fahrzeug Beschädigungen festgestellt hat, die während der Fahrt auf der St2350 aufgrund des Beschusses entstanden sein könnten, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg in Verbindung zu setzen.“ Die Telefonnummer lautet: (08761) 30180.

