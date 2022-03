MiBiKis starten wieder durch: Sprachförderer suchen noch Verstärkung

Teilen

Einen Ferienkurs in Moosburg leitete Ursula Seidensticker, hier mit ihrer Gruppe. © Verein

Nach zwei harten Corona-Jahren will der Sprachförderverein MiBiKids wieder durchstarten. Dafür könnten die Ehrenamtlichen Verstärkung gebrauchen.

Landkreis – Der Sprachförderverein MiBiKids startet wieder durch, wie jetzt Büroleiterin Kim Josephine Herrmann meldet: „Besonders die letzten zwei Pandemie-Jahre haben es den Heranwachsenden in ihrer Entwicklung nicht leicht gemacht. Viele Kurse mussten ausfallen oder konnten nur bedingt online stattfinden.“ Umso stolzer verkünde man: „Der Start ins neue Schuljahr 21/22 war ein voller Erfolg und die Deutschkurse laufen wieder auf Hochtouren.“

Einmal wöchentlich treffen sich aktuell 214 Kindergarten- und Schulkinder mit Migrationshintergrund sowie 14 Elternteile, die noch Unterstützung bei der deutschen Sprache brauchen. Weitere 23 Kinder stehen auf der Warteliste. Daher wird an allen Standorten tatkräftige Unterstützung gesucht.

MiBiKids starten mit einem weiteren Standort

Die Gruppen sind klein (drei bis fünf Kinder), sodass die ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und -leiter auf einzelne Kinder eingehen können. Herrmann weiter: „Zu den Standorten Freising, Neufahrn, Moosburg und Hallbergmoos konnte im Dezember 2021 außerdem der Standort Au starten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der dortigen Marktgemeinde werden aktuell vier Gruppen für elf Kinder angeboten. Da Bildung allen, unabhängig vom Geldbeutel, zugänglich sein soll, finanziert sich der MiBiKids e.V. rein aus Spendengeldern. Die Familien zahlen pro Schuljahr nur einen kleinen Materialkostenbeitrag. Im Herbst 2021 wurde deshalb ein großer Spendenaufruf bei allen Firmen im Landkreis gestartet, der sehr erfolgreich lief. Herrmann: „Insgesamt konnten so etwa 7650 Euro eingenommen werden, die dem Aufruf zuzuordnen sind.“

Anmeldezahlen steigen - und fordern Verstärkung

Für dieses Jahr hofft der Verein laut Pressemitteilung, dass es zu keinen Pandemie-bedingten Kursausfällen mehr kommen wird, und die Kinder ungestört gefördert werden können – ganz nach dem Leitspruch: „Die Sprache ist der Schlüssel zur Bildung, und die Bildung ist der Schlüssel zur Integration.“ In den Faschingsferien wurde in Moosburg wieder ein Intensivkurs angeboten, an dem fünf Kinder teilnehmen konnten.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Kim Josephine Herrmann: „Um den wieder steigenden Anmeldezahlen gerecht zu werden und allen Kindern einen Platz in unseren Deutschfördergruppen anbieten zu können, sind wir immer auf der Suche nach engagierten Bürgern, die gerne im Verein aktiv werden möchten.“ Insbesondere sucht der Verein zur Verstärkung des Teams eine hauptamtliche Büroleitung in Teilzeit (20 Stunden pro Woche), verteilt auf vier Tage. Die Stelle ist unbefristet und soll zeitnah besetzt werden; Ehrenamt mit oder ohne Nebenverdienst.

Jeder darf erst mal schnuppern

Die Betreuung der Deutschfördergruppen übernehmen jeweils ein bis zwei ehrenamtliche Gruppenleiterinnen oder -leiter. Einige der Ehrenamtlichen sind laut Herrmann Lehrerinnen und Lehrer oder auch Lehramtsstudierende im Referendariat. „Eine pädagogische Ausbildung ist aber nicht zwingend. Spaß an der Wissensvermittlung und mit den Kindern stehen im Vordergrund.“

So seien im Sprachförderverein auch viele Gruppenleiterinnen und -leiter gerade als Abwechslung neben ihrem Beruf ein- oder zweimal pro Woche nachmittags aktiv. Oder Schülerinnen, Schüler und Studierende besserten durch die Aufwandsentschädigung von 15 Euro ihren Lebensunterhalt oder das Taschengeld auf. Herrmann: „Grundsätzlich darf, wer immer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei MiBiKids interessiert, erst einmal in einer der Gruppen schnuppern“, betont Vorsitzender Samuel Fosso. (ft)

Gut zu wissen

■ Mehr Informationen unter www.mibikids.de und verwaltung@mibikids.de.

■ Tel. für Rückfragen: (0 81 61) 9 10 73 76