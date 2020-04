Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Schwerer Unfall auf der Staatsstraße 2082: Ein 33-Jähriger stürzte mit seinem Motorrad. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Moosburg – Schwer verletzt musste nach einem Unfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Freising ins Krankenhaus gefahren werden. Er war mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2082 gestürzt.

Der Mann war am frühen Abend mit seiner Yamaha von Langenpreising kommend in Richtung Landshut unterwegs. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache – das meldet die Polizei Moosburg – kam er etwa 900 Meter hinter dem Isarkanal nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Bankett, streifte dort einen Pfosten und einen Baum. Anschließend stürzte der Mann und rutschte mit dem Motorrad quer über die Fahrbahn in ein angrenzendes Feld.

+ Ein 33-Jähriger kam mit seinem Motorrad von der Straße ab und landete in einem Feld. Der Mann verletzte sich schwer. © arp



Der Yamaha-Fahrer zog sich dabei sehr schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache forderte die Staatsanwaltschaft Landshut einen Sachverständigen an, der mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt wird. ft

