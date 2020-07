Neue Event-Reihe in Moosburg: Musikalische Picknicks im Amtsgerichtsgarten

Damit Moosburgs Sommer nicht sang- und klanglos verstreicht: Bis Anfang September finden an vier Freitagen musikalische Picknicks im Amtsgerichtsgarten statt.

Moosburg – Stadtteilfeste, Sommernacht, verkaufsoffene Sonntage: In den warmen Monaten ist in Moosburg oft Gelegenheit geboten, sich abends unter freiem Himmel zu treffen und dabei auch Livemusik zu genießen. Um in der tristen Corona-Zeit immerhin ein bisschen Ersatz zu schaffen, und damit der Sommer nicht sang- und klanglos verstreicht, ist nun unter dem Titel „O’Gricht is“ an vier Freitagen im Zwei-Wochen-Rhythmus ein musikalisches Picknick im Amtsgerichtsgarten geplant.

Die Initiative dazu stammt im Wesentlichen vom Netzwerk ÜBA, der „Überparteilichen Bagage“, in Kooperation mit Moosburg Marketing. Das Besondere: Als Veranstalter agieren diesmal nicht etwa die Stadt oder die Genossenschaft, sondern vier hiesige Wirte, die sich an ihrem jeweiligen Abend nicht nur um den Ausschank und um die Verpflegung der Gäste kümmern, sondern auch die Musiker organisiert haben.

Die Wirte und die Bands

Los geht’s am 24. Juli unter der Ägide des Rockcafés Sowieso, dessen Betreiber Reinhard Lehmann die Coverband Rocking Sunsets verpflichtet hat. Am 7. August übernimmt Andreas Mühlbacher vom kürzlich eröffneten Pub The Corner House die Federführung – mit Blues der Gruppe Muddy What?. Es folgt am 21. August ein Konzert der Drunken Dentists (rockige Eigen- und Fremdstücke), die BB-Lounge-Wirt Buco Sabanovic engagiert hat. Und schließlich spielt am 4. September die Sylvie Ray Band – auch bekannt als Hiatamadln – bayerisch-rockige Lieder, während sich Hermann Weber vom Caterer Soul of Food um das leibliche Wohl seiner Gäste kümmert. Beim Thema Speisen haben sich die Wirte auf Finger- und Streetfood wie etwa Burger, Pizza oder Bratwurstsemmeln geeinigt.

Tickets und Infos

Einlass ist jeweils ab 18, Beginn um 18.30 und Auftrittsende für die Bands um 21 Uhr. Spätestens um 22 Uhr müsse der Amtsgerichtsgarten zum Lärmschutz für die Nachbarn wieder verlassen sein, erklärte Marketing-Chef Ulrich Metzmeier am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Die Platzwahl soll frei sein – und die Besucher werden gebeten, als Sitzgelegenheiten lediglich Picknickdecken mitzubringen. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt und wird kontrolliert.

Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf, für Kinder bis 14 Jahre 2,50 Euro. Karten gibt es bei www.moosburg-ticket.de, bei Schreibwaren Bengl oder an der Abendkasse. Um die Infektionsschutz-Auflagen zu gewährleisten, ist jeder Abend auf 100 Besucher limitiert. Die üblichen Corona-Auflagen gilt es zu beachten. Bei schlechtem Wetter ist nach Möglichkeit ein Nachholtermin am jeweils folgenden Freitag vorgesehen.

Lesen Sie auch: Warum in Moosburg die Pride-Fahne beim Wirt weht - und nicht vorm Rathaus