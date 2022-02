Bei Nachhaltigkeit unter den „Top 1 Prozent“: Ratingagentur zeichnet Jungheinrich mit höchster Note aus

Die Produktion und interne Abläufe hat der Jungheinrich-Konzern in sozialen und ökologischen Belangen weiter optimiert. Dafür wurde Moosburgs größter Arbeitgeber mit dem begehrten „Platin“-Siegel der Rating-Agentur EcoVadis ausgezeichnet. © Symbolbild: Markus Scholz/DPA

Mit seinen Produkten zählt Jungheinrich bei Intralogistik bereits zu den Führenden der Welt. Nun setzt man sich auch bei der Nachhaltigkeit von der Konkurrenz ab.

Moosburg – Wie verträglich wirkt sich das Handeln eines Betriebs auf die Umwelt aus? Welchen Wert legen die Verantwortlichen darauf, dass beim Gewinnstreben der Firma nicht Arbeits- und Menschenrechte unter die Räder geraten? Weil Fragen wie diese in der globalen Wirtschaft eine immer größere Bedeutung beigemessen werden, lassen sich viele Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit zertifizieren. Als führender Anbieter solcher Bewertungen gilt die französische Ratingagentur EcoVadis. Und die hat nun Jungheinrich ein Spitzenzeugnis ausgestellt.

Wie der Konzern mit Sitz in Hamburg und zwei Werken in Moosburg meldet, sei man jüngst mit dem höchsten EcoVadis-Level „Platin“ ausgezeichnet worden. Nun darf sich die Jungheinrich AG – weltweit unter den Branchenführern in Sachen Intralogistik – zu den „Top 1 Prozent“ der global nachhaltigsten Unternehmen zählen. Zumindest von jenen, die die Ratingagentur im vergangenen Jahr analysiert hat.

Von „Gold“ weiter hochgearbeitet

Im Hause Jungheinrich ist man besonders stolz auf diesen Titel, zumal sich der Konzern im Vergleich zu den „Gold“-Siegeln aus den Jahren 2019 und 2020 diesmal auf die Höchststufe „Platin“ hocharbeiten konnte. „Jungheinrich schafft nachhaltig Werte“, betont Vorstandsvorsitzender Lars Brzoska. „Für uns als Familienunternehmen heißt das konkret, dass wir soziale und ökologische Verantwortung mit profitablem Wachstum vereinen.“ Das Zertifikat sieht Brzoska als „eine tolle Bestätigung und natürlich Verpflichtung zugleich, unseren Weg in Zukunft so weiterzugehen“.

Doch an welchen Stellschrauben haben die Hamburger gedreht, um ihre Nachhaltigkeitsbilanz noch einmal aufzupolieren? Laut EcoVadis seien es „intensive Maßnahmen vorrangig in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung“ gewesen. Schon vor Jahren hat sich Jungheinrich laut Bericht einem eigenen Arbeits- und Menschenrechtskodex in all seinen Direktvertriebsgesellschaften in weltweit 40 Ländern verpflichtet. Außerdem bekenne man sich klar zum Pariser 1,5-Grad-Klimaziel und habe angekündigt, als Konzern Klimaneutralität erreichen zu wollen. Schon jetzt werden demnach alle deutschen Standorte ausschließlich mit Ökostrom versorgt, die ausländischen Werke und Niederlassungen würden aktuell nachziehen. Auch seien vielerorts PV-Anlagen installiert worden, um eigenen Solarstrom zu erzeugen.

Nächste Schritte bereits definiert

Weil der Staplerbauer mit seinen insgesamt 18.000 Beschäftigten auch in der kommenden Bewertungsrunde glänzen möchte, wurden die nächsten Optimierungsfelder bereits festgelegt: Im Bereich der Produktentwicklung sollen die Nachhaltigkeitsprinzipien noch stärker ausgebaut werden. Dazu will Jungheinrich unter anderem auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten verstärken.

