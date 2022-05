Moosburg: Nacht der offenen Kirchen bietet ungewohnte Einblicke

Von: Nico Bauer

Im Taschenlampenschein führte Michaela Hofmann (rote Jacke) Interessierte durch die Friedhofskirche St. Michael. © Bauer

Dass Moosburgs Kirchenlandschaft weit mehr zu bieten hat als das populäre Kastulusmünster, das wurde jetzt bei der „Nacht der offenen Kirchen“ mehr als deutlich.

Moosburg – Das Moosburger Kastulusmünster ist das Postkartenmotiv und große Aushängeschild der Stadt. Die hiesige Kirchenlandschaft hat aber noch vieles mehr zu bieten – und steckt überall voller Leben. All das zeigten die geistlichen Gemeinden in der „Nacht der offenen Kirchen“ in Moosburg.

Organisiert vom katholischen Pastoralreferenten Markus John gab es verschiedene Konzerte und dazu Führungen in Ecken, die man nicht so selten zu sehen bekommt. So waren die Spaziergänge mit Historiker Dominik Reither rund um das Kastulusmünster Höhepunkte mit zahlreichen Gästen. Auch in der Neustadt-Kirche St. Pius gab es tiefe Einblicke, als der Moosburger Architekt und CSU-Stadtrat Rudolf Heinz die Sanierungsarbeiten erläuterte und die Erfolge der Maßnahme zeigte.

Im Kerzenschein des Kastulusmünsters sprach der Künstler Wolf-Dietrich Hoeveler (l.) mit Pastoralreferent Markus John. © Bauer

Heiliger Geist mit Gesicht

Ein oft unterschätztes Moosburger Gotteshaus ist St. Michael, die Kapelle am städtischen Friedhof an der Münchener Straße. Dort lud Michaela Hofmann zu einer Taschenlampenführung ein, bei der in einmaliger Atmosphäre ein gutes Dutzend Interessierter im Dunkeln in der kleinen Kirche stand und die dortigen Besonderheiten anstrahlte. Hofmann, ein wandelndes Geschichtsbuch, erzählte dazu spannende Hintergründe. Sie zeigte beispielsweise an der Empore die Reihe von zwölf Gemälden, bei denen auf dem letzten Bild der Heilige Geist ein Gesicht bekommen hat. „Das ist ganz selten“, betonte Hofmann.

Die lange Nacht der Kirchen war auch die Nacht der Künste. Im Kastulusmünster sprach vor Publikum Pastoralreferent Markus John mit dem bekannten Foto-Künstler Wolf-Dietrich Hoeveler über dessen Bilderzyklus „Finde deinen Weg“. Der Mauerner machte deutlich, „dass der gläubige Christ aus meinen Bildern etwas herausziehen kann. Ich möchte Christen auf ihrem Weg eine Korsettstange bieten“.

Orgel und Saxophon im Gemeindezentrum

Im evangelischen Gemeindezentrum gab es ein Zusammenspiel von Niko Firnkees und Ilse Hegner zu hören. © Bauer

Das nächtliche Konzert im evangelischen Gemeindezentrum an der Schlesierstraße stand unter dem Motto „Gesucht und gefunden“. Während des Corona-Lockdowns hatte sich Niko Firnkees (Orgel) und Ilse Hegner (Saxophon) zusammengefunden. In einer Zeit, in der an Veranstaltungen nicht zu denken war, musizierten beide gemeinsam und nun waren sie Teil der ökumenischen Kirchennacht.

Diese Nacht soll laut Markus John in unregelmäßigen Abständen wiederholt werden. Vor Corona hatte man dabei einen Turnus von etwa zwei Jahren im Blick.

