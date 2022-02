Knallbunter Fasching-To-Go soll für leuchtende Kinderaugen sorgen: „Narrenkastl“ eröffnet

Glitzer, Glitter und Girlanden: Lena Wagner (10) ist zufrieden mit dem Narrenkastl, das sie ausnahmsweise betreten durfte. Sie hofft dass viele Kinder leuchtende Augen beim Anblick des Spektakels bekommen. © Fuchs

In der Pandemie will sich Narrhalla die Freude am Fasching nicht komplett nehmen lassen. Herausgekommen ist eine kreative, Corona-konforme Idee.

Moosburg – Im wahrsten Sinne des Wortes ins „Narrenkastl schaun“ können und sollen die Kinder in den nächsten Wochen im ehemaligen Blumenladen am Moosburger Rathaus. Die Narrhalla gab am Samstag das bunte Spektakel frei, dass vor allem für die Jüngeren gedacht ist, die so einen Blick auf den Fasching, wie er sein könnte, erhaschen können.

Zur Eröffnung starteten einige Mitglieder der Narrhalla in ihren bunten Kostümen und FFP2-Masken spontan eine Polonaise vor dem Gebäude und gaben so einen Hinweis auf ein besonderes Gimmick des Narrenkastl. Das Ganze ist nämlich interaktiv gestaltet, sodass per QR-Code auch ein Stück „Fasching-To-Go“ mit nach Hause genommen werden kann, um so die Polonaise für den nächsten Kinderball zu üben.

Gestaltet hat den knallbunten Glitzer-, Glitter-, Girlanden- und Kostümraum Narrhalla Jugendleiterin Michaela Penker mit Sebastian Wagner (Hofnarr), Natalie Wagner (Page), Lena Wagner (kleiner Hofnarr) und Thomas Rothböck (IT-Beauftragter). Die zehnjährige Lena Wagner ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es sei alles wie eine richtig gute, zerplatze, bunte Bombe, und so sollte es auch ausschauen. Am schönsten finde sie, dass eine Menge Herzblut in die Arbeit für die Kinder gesteckt wurde.

Zur Eröffnung des Narrenkastl kamen (v. l.) Bürgermeister Josef Dollinger, Elena Heinz, Natalie Wagner, Michaela Penker, Lena Wagner, Prinzessin Tanja III. vom Häuserbau aus der Feldkirchnerau, Winona Penker, Sebastian Wagner und Narrhalla Präsident Michael Ender. © Fuchs

„Uns ist extrem wichtig, dass wir in der Kinder- und Jugendarbeit weiterkommen.“ erklärt Narrhalla Präsident Michael Ender. „Da wir in diesen Zeiten wenig Präsenz durch Kinderbälle oder Umzüge haben können, müssen wir schauen, dass Kinder trotzdem Lust auf Fasching haben. Das versuchen wir mit solchen Aktionen zu erreichen.“Prinzessin „Tanja die III. vom Häuserbau aus der Feldkirchnerau“ findet, es tut weh zu sehen, wie eingeschränkt das Leben der Kinder in der Pandemie abläuft. Deshalb werde das Narrenkastl nicht die einzige Faschingsattraktion für die Jüngsten sein. Die Moosburger Faschingsregentin wird am 18. Februar mit ihrem Prinzen und einem Teil des Hofstaates einen Kindergarten-Tag einlegen. Dann können die Kleinen das Prinzenpaar Corona-konform persönlich kennenlernen.

Für die etwas älteren Spaziergänger in der Innenstadt wird es ab dem 11. Februar einen interaktiven „Närrischen Schaufensterweg“ in den Moosburger Geschäften geben. Im Mittelpunkt stehen dabei in diesem Jahr die Prinzenpaare in der 90-jährigen Geschichte der Narrhalla Moosburg. Dann beginnt auch offiziell der Verkauf der Faschingszeitung zur Saison 2022. Der „Narrenspiegel“ ist bei Tabak Kiermaier und im Café Wochenblatt erhältlich. Im Frühjahr wird es dann zum 90-jährigen Jubiläum der Narrhalla Moosburg auch noch eine Sonderausgabe des Blattes geben. (Josef Fuchs)