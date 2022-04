Navis bringt Hilfsladung gut nach Lemberg - trotz Raketenangriffs

Von: Andrea Hermann

620 Euro überreichten (v. r.) Johanna Kriegmair (7), Antonia Scheuchenpflug (7) und Larina Thole (8) an den früheren Navis-Vorsitzenden Wolfgang Wagner. © Albrecht

Trotz russischen Raketenangriffs: Die Moosburger Hilfsorganisation hat zwei Hilfsladungen gut nach Lemberg gebracht. Für weitere Aktionen gibt es bereits Pläne.

Moosburg – Unermüdlich sind die Mitglieder der Hilfsorganisation Navis im Einsatz, um Hilfsgüter und Medikamente in die Ukraine zu transportieren. Die Menschen in den Krisengebieten sind sehr dankbar für die Hilfe vor Ort. Und auch im Landkreis honoriert man die Arbeit – mit Sach- und Geldspenden.

Bereits zum zweiten Mal hat die Hilfsorganisation Navis mit Sitz in Moosburg zusammen mit dem Moosburger Schreinermeister Reinhard Hofmann Hilfsgüter in die Ukraine transportiert. Nach der ersten Aktion Mitte März haben sich kürzlich erneut freiwillige Helfer auf den Weg nach Lemberg gemacht, um medizinisches Material, Lebensmittel (insbesondere Babynahrung), Hygieneartikel (überwiegend Windeln) sowie Schlafsäcke ins Krisengebiet zu transportieren.

Das Team, bestehend aus Christian Weigelt, Rudi Keuschnig, Anton Stengl, Christian Sellmaier, Reinhard Hofmann, Martin Braun, Michael Hagl und Christian Pickal, startete am Freitagnachmittag und war am frühen Samstagmorgen in Lemberg, um die Spenden und Hilfsmittel im Verteilzentrum in Lwiw zu übergeben. „Umgehend nach der Übergabe machte sich das Team aus Moosburg wieder auf den Rückweg und war somit zum Zeitpunkt des Raketenangriffs auf ein Tanklager bei Lwiw schon wieder zurück auf polnischer Seite“, heißt es im Navis-Bericht. Am Sonntag ging’s zurück nach Moosburg.

Gute Fahrt wünschte Wolfgang Wagner (5. v. l.) Reinhard Hofmann (4. v. r.) sowie dem Team mit (v. l.) Christian Weigelt, Rudi Keuschnig, Anton Stengl, Christian Sellmaier, Martin Braun, Michael Hagl und Christian Pickal. © Albrecht

Die Heimkehrer berichteten, wie dankbar die Einwohner vor Ort sind: „Die Moosburger Hilfstransporte fahren als eine der wenigen nicht nur bis zur polnischen Grenze, sondern direkt in die Ukraine, um die dringend benötigten Spenden vor Ort zu übergeben. Dies gibt den Betroffenen vor Ort insbesondere auch das Gefühl, nicht vergessen zu sein.“

Medikamente fürDarmerkrankungen

Auch am vergangenen Wochenende machten sich Navis-Mitglieder auf den Weg in die Ukraine: Mit zwei Sprinter, vollgepackt mit Medikamenten, ging’s nach Lemberg, um im dortigen Krankenhaus dringend benötigte Präparate gegen Darmerkrankungen abzuliefern. Gespendet hatte die Medikamente im Wert von 36 000 Euro der Verein „Apotheker helfen“, berichtete der ehemalige Vorsitzende Wolfgang Wagner im FT-Gespräch.

Nächster Transportwird vorbereitet

Und aktuell wird ein weiterer Hilfstransport mit vier Sprintern geplant, der am kommenden Wochenende Medikamente, Lebensmittel, Schlafsäcke und Co. ins Krisengebiet bringen soll. Für den Einsatz werden noch Spenden entgegengenommen, die die Bürger am Dienstag von 16 bis 18 Uhr im Navis-Lager an der Bahnhofstraße abgeben können.

Inkofener Kinderspenden für Navis

Unterdessen wird die Arbeit von Navis weiter mit Spenden unterstützt. So hat die Freisinger Tauchschule Neptun 600 Euro an die Hilfsorganisation gespendet. Und besonders groß war die Freude bei den Navis-Mitgliedern, als drei engagierte Schülerinnen aus Inkofen am Freitagnachmittag insgesamt 620 Euro an Wolfgang Wagner übergaben. Das Geld stammt von einer privat organisierten Bastel- und Backaktion, bei der die Mädchen Armbänder, Halsketten und Haargummis sowie Kuchen gegen Spenden abgegeben haben: „Man ist wirklich gerührt von der Solidarität und der Unterstützung“, freute sich Wagner über den Einsatz der Kinder.

Planungen laufen fürWasserversorgung

Wie es mit den Navis-Hilfstransporten weitergeht, „ist lageabhängig“, erklärt Wagner. Parallel dazu laufen bereits die Vorbereitungen für einen Einsatz vor Ort: „Im Falle einer hoffentlich baldigen Befriedung des Kriegsgebiets“, so Wagner, werde man sich um die medizinische Versorgung und die Aufbereitung von Trinkwasser vor Ort – die Kernkompetenzen von Navis – kümmern.

Gut zu wissen

Wer Sachspenden bei Navis abgeben möchte, hat am Dienstag, 5. März, von 16 bis 18 Uhr Gelegenheit dazu. Am Navis-Lager an der Bahnhofstraße in Moosburg stehen die Helfer bereit. Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel in Dosen, Verbandskästen und Schlafsäcke.