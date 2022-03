„Die Not ist so groß – wir müssen was tun“: Reinhard Hofmann und Navis starten Hilfsprojekt

Von: Nico Bauer

Einsatz für die Ukraine: Mit vier vollgepackten Sprintern machten sich Mitglieder der Hilfsorganisation Navis am vergangenen Freitag auf ins Krisengebiet. Konkret ging es nach Lemberg im Westen der Ukraine. © Navis

Mit Unterstützung der Hilfsorganisation Navis hat der Moosburger Reinhard Hofmann einen Hilfsgüter-Transport gestartet. Ziel war am vergangenen Wochenende Lemberg im Westen der Ukraine.

Moosburg – Die Hilfs-Linie von Moosburg nach Lemberg steht, funktioniert perfekt und hat Zukunft. Am Freitag starteten in Moosburg vier Sprinter mit Hilfslieferungen für die Ukraine, und am Samstag gegen 4 Uhr morgens hatte man das Ziel erreicht. Die Privatinitiative des Moosburger Reinhard Hofmann und der Hilfsorganisation Navis e.V. lief perfekt und wird bald fortgesetzt.

Eigentlich hatte der Moosburger Schreinermeister Reinhard Hofmann die Spendenaktion gestartet, und dann hatte er das Problem, dass ihm Menschen Geld in die Tasche stecken wollten. Für die Spendenannahme kam Navis ins Boot. Und bei der Verabschiedung von vier Sprintern nach Lemberg in die West-Ukraine sagte der langjährige Navis-Vorsitzende Wolfgang Wagner, „dass wir eine perfekte Kooperation hatten“. So perfekt wie die Vorbereitung waren dann auch die am Freitagnachmittag in Moosburg startenden Transporte.

Medikamente, Lebensmittel und Decken im Gepäck

Zwei Transporter fuhren mit neu gekauften Medikamenten sowie mit gespendetem Verbandsmaterial nach Lemberg. Sprinter drei (Lebensmittel, Kindernahrung) und vier (Isomatten, Schlafsäcke, Decken) steuerte ein Lager nahe Lemberg an. Um 15 Uhr startete der kleine Konvoi in Moosburg, und nachts um 4 Uhr hatte man nach einer reibungslosen Fahrt Lemberg erreicht. „Es war eine richtige Entscheidung, die Sprinter zu benutzen“, sagte Wolfgang Wagner, „weil die an den Grenzen über die Pkw-Spur fahren durften.“

Die Hilfslieferung in die Ukraine hinein ist für Navis auch Neuland, denn bislang kam man nach Naturkatastrophen in Krisengebiete und sorgte etwa in Haiti oder zuletzt im Ahrtal für eine Linderung der Not. „Bisher sind wir immer ein kalkulierbares Risiko eingegangen“, sagt Wagner. Das ist diesmal anders, weil die Transporte im Kriegsgebiet keinen Versicherungsschutz haben.“ Die zehn Fahrer der Transporter gingen auch freiwillig das Risiko ein und machten deutlich, dass sie auch ohne eine Navis-Beteiligung aktiv geworden wären. „Es ist eine Freude, solche Menschen zu sehen“, sagt Wolfgang Wagner über die Helfer. Und er betont, dass auch Navis diese Risiken auch ganz bewusst in bislang nicht denkbarem Ausmaß in Kauf nimmt: „Die Not ist dort einfach so groß, dass wir etwas tun müssen.“

Reisesegen und Notfallrucksack zum Abschied

Vor der Abfahrt gaben der katholische Pastoralreferent Markus John und die evangelische Pfarrerin Regina Weller den Transporten und den beteiligten Menschen noch den Reisesegen. Dieser sollte etwas Schutz von oben für die gute Sache erbitten. Der Schutz für den Katastrophenfall war für jede Person ein Notfallrucksack der Weltgesundheitsorganisation. Der hatte alles dabei, um drei Tage überleben zu können.

Nach dem guten Verlauf der ersten Transporte ins Kriegsgebiet soll es schon bald weitergehen. Navis hat noch etliche Spenden im Lager und will die Aktion weiterlaufen lassen. Wolfgang Wagner betont, dass Bürger am besten mit Geld helfen, „weil unsere Transporter auch nicht mit Weihwasser fahren“. Mit der finanziellen Unterstützung könne man die Kosten der Fahrten decken und auch zielgerichtet Waren kaufen, in der Ukraine besonders dringend benötigt werden. Dafür hat Navis Spendenkonten eingerichtet.

Gut zu wissen

Wer für diesen Hilfseinsatz spenden möchte, kann das auf folgendes Konto tun: IBAN: DE66 7435 1740 0000 4140 00 bei der Sparkasse Moosburg oder IBAN: DE71 7016 9614 0000 0011 12 bei der Freisinger Bank. Spenden sollten im Betreff „Ukraine-Hilfe“ stehen haben sowie die Anschrift des Spenders – wegen der Spendenquittungen.

