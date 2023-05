„Quer durch die Holledau“: Neue Attraktion bereichert beliebte Radtourenfahrt

Landschaftlich reizvoll und deshalb auch so beliebt ist die Radtourenfahrt „Quer durch die Holledau“, die dieses Jahr am 21. Mai stattfindet – auf vier Routen. Erst der Kaffee, dann die Route Nach der Radfahrt wird es gemütlich © VEREIN

Mit einer neuen Attraktion wartet die Radtourenfahrt „Quer durch die Holledau“ auf. Die Organisatoren reagieren damit auf einen Trend.

Moosburg – Noch ist das Frühlingsfest das bestimmende Ereignis in Moosburg am Viehmarktplatz. Doch die Verantwortlichen des RSV Moosburg sind schon eifrig bei den Vorbereitungen für die Radtourenfahrt „Quer durch die Holledau“ , die am 21. Mai wieder ausgerichtet wird. Erstmals wird in diesem Jahr auch eine Gravel- Strecke, eine Route auf teilweise nicht asphaltierten Wegen, angeboten.

Seit mehr als 30 Jahren findet die größte Radsportveranstaltung im Landkreis Freising in Moosburg statt. Für die Hobby-Radler bietet sie die Möglichkeit, auf einer der drei bewährten Strecken mit 74, 120 oder 154 Kilometer Moosburg und sein schönes Hinterland kennenzulernen, wie der Verein mitteilt. Daneben haben sich die Verantwortlichen des RSV dieses Jahr eine Neuerung einfallen lassen.

Gravel-Strecken werden immer beliebter

Schon seit einiger Zeit finden die sogenannten Gravel-Räder, Rennräder mit etwas breiteren Reifen für Wege abseits der asphaltierten Straßen und Wege, immer mehr Zuspruch. Daher wird erstmalig neben den drei bereits bekannten Strecken auf glattem Asphalt auch eine 68 Kilometer lange Gravel-Strecke angeboten.

Der große Erfolg dieses Events für Hobbyradler basiert neben der schönen Streckenwahl auch auf der sehr guten und reichhaltigen Verpflegung unterwegs. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit verschiedenen Getränken, belegten Broten, Obst und Gebäck versorgt. In der Vergangenheit kamen bei schönem Wetter rund 700 bis 900 Radlerinnen und Radler, genossen die tolle Stimmung während der Fahrt und den anschließenden Radl-Ratsch im Biergarten auf dem Viehmarktplatz.

Nach dem Kaffee müssen sich die Teilnehmer entscheiden

Im Vorjahr hatte sich das Vorbereitungsteam für eine Online-Voranmeldung entschieden und damit gute Erfahrungen gemacht. Die Organisation der Veranstaltung wird dadurch wesentlich erleichtert. Essen und die Getränke müssen bereits im Vorfeld besorgt werden, und auch die Abwicklung am Start ist um einiges einfacher und schneller, wenn man vorbereitete Startlisten zur Verfügung hat. Anmelden kann man sich bis 16. Mai auf der Homepage des RSV unter www.rsv-moosburg.de. Wer dennoch kurzfristig starten möchte, kann sich gegen einen kleinen Aufschlag auch noch direkt am Veranstaltungstag anmelden. Die Radler müssen sich nach der Startnummernausgabe und eventuell einem ersten Kaffee entscheiden, welche der vier Routen sie wählen.

Die drei asphaltierten Runden führen auf gut ausgeschilderten Straßen durch die Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt. Die reizvolle 74-Kilometer-Tour mit ihren 450 Höhenmetern ist von allen sportlichen Familien mit Trekking- oder Mountainbikes problemlos zu meistern. Die hügelige 120-Kilometer-Strecke führt mit ihren 850 Höhenmetern durch die wichtigsten Hopfenanbaugebiete der Holledau. Ein Genuss für trainierte Radler! Wer die große 154-Kilometer- trecke bewältigt, „darf“ vor allem im ersten Drittel rund 1300 Höhenmeter sammeln. Eine Herausforderung für konditionsstarke Fahrer!

Teilnehmer sollen mit Handy-GPS arbeiten

Auf Wald- und Feldwegen führt die Gravel Strecke nach Au zur Verpflegung und wieder zurück. Wer hier starten möchte, sollte ein Navigationsgerät mitnehmen. Denn diese Strecke wird aus organisatorischen Gründen nicht ausgeschildert. Da inzwischen jedes Mobiltelefon eine GPS-Navigation ermöglicht, dürfte das jedoch kein Hindernisgrund sein“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Für alle vier Touren können die GPS-Daten auf der Homepage des RSV Moosburg heruntergeladen werden. Der Start für die Holledau Rundfahrt ist am Sonntag, 21. Mai von 7 Uhr bis 8.30 Uhr an der Schäfflerhalle am Viehmarktplatz in Moosburg.

Nach der Radtour gibt es in Moosburg, bei Start und Ziel, Wurst und Fleisch frisch vom Grill, für den Nachtisch lockt zum Kaffee ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Natürlich gibt es auch verschiedenste Kaltgetränke mit und ohne Alkohol. Die Fahrt kann man so im Biergarten gemütlich ausklingen lassen und mit den Radkolleginnen und Kollegen über die zurückliegende Fahrt und die schönen Erlebnisse plaudern und vielleicht auch schon die nächste Tour planen. ft

