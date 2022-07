Kilian Linz und Alexandra Becher sitzen nun für die Grünen im Moosburger Stadtrat

Von: Nico Bauer

Die neuen Grünen-Stadträte Alexandra Becher und Kilian Linz wurden von Bürgermeister Josef Dollinger vereidigt. © Bauer

Jetzt ist es offiziell: Alexandra Becher und Kilian Linz wurden als neue Moosburger Stadträte vereidigt.

Moosburg – Der Moosburger Stadtrat ist wieder komplett. Nach dem Ausscheiden der beiden Grünen-Stadträte Evelyn Altenbeck und Alfred Wagner Anfang Juni sowie der Absage der Sitzung am Tag des schweren Unwetters konnten nun am Ersatztermin die beiden Nachfolger vereidigt werden. Im modifizierten Stadtrat sitzen sich nun bei der CSU Karin Linz und ihr Neffe Kilian Linz bei den Grünen direkt gegenüber. Als zweites Neumitglied der Grünen-Fraktion wurde Alexandra Becher vereidigt. Die Kreisrätin darf nun auch in dem Gremium ihrer Heimatstadt mitdiskutieren.

Nach der Vereidigung wurden die Ausschüsse neu besetzt: Kilian Linz sitzt künftig im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss sowie im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss. Alexandra Becher bekommt einen Platz im Personalausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Aufsichtsrat der Moosburger Kläranlage.

