Neuer Wendehammer in Thonstetten ist eine große Investition - und ein Meilenstein

Freigabe: (v. l.) Martin Holzner (Bauhof), Sebastian Kreitmeier (Ortssprecher), Verena Weinzierl (Bauamt), Bürgermeister Josef Dollinger und Pavel Benenson (Baufirma Schulz). © Bauer

Für Außenstehende sind die Arbeiten am Rand von Thonstetten nicht bedeutend. Für die Bürger des Ortsteils ist der neue Wendehammer allerdings eine große Nummer.

Thonstetten – Der Siedlungsdruck im Stadtgebiet Moosburg kommt in den Ortsteilen an – was auch in Thonstetten zu Nachverdichtungen führt, die baurechtlich nicht abgelehnt werden können. Angesichts der zusätzlichen Bebauung sorgt die Stadt nun für die entsprechende Infrastruktur: Der für 150 000 Euro gebaute Wendehammer am östlichen Ortsrand stellt eine große Investition und einen Meilenstein für Thonstetten dar.

Mehr Arbeit als gedacht: Das Bauprojekt benötigte an der Grenze zur Staatsstraße eine Stützmauer (r.), in der nun auch die Versorgungsleitungen untergebracht wurden. nb © Bauer

Die Dorfstraße Richtung Moosburg verläuft fast parallel zu der Staatsstraße 2350 (Ex-B 11) und ging bisher in einen Feldweg über. Eine kleine Stichstraße am Ende des Ortsgebiets bot großen Fahrzeugen wie etwa der Müllabfuhr eine Wendemöglichkeit. Genau an dieser Ecke besteht jedoch noch einmal Baurecht, und mit dessen Umsetzung würde dann auch die Wendemöglichkeit wegfallen oder deutlich eingeschränkt werden. Eine Sackgasse ohne Wendeoption hätte zur Folge, dass die Bürger ihre Mülltonnen über 100 Meter weit zur Kreuzung im Ortszentrum bringen müssten.

150.000 Euro in die Hand genommen

Angesichts dieser Situation hat die Stadt Moosburg 150 000 Euro in die Hand genommen, um Sicherheit für Thonstetten und eine angemessene Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen. „Manches ist nicht so gelaufen wie gedacht“, sagte Bürgermeister Josef Dollinger zu dem östlichen Endpunkt, der im Haushalt mit 50 000 Euro eingeplant war. Während der Bauarbeiten seien Versorgungsleitungen aufgetaucht, von denen niemand gewusst habe. Das machte dann eine Stützmauer an der Staatsstraße notwendig, mit der auch die Leitungen geordnet werden konnten. Ein anderer Faktor für die Verdreifachung der anfangs geschätzten Kosten war die Entsorgung von belastetem Bodenmaterial: Teer-Reste im Untergrund, die ebenfalls ohne Vorwarnung auftauchten.

Insgesamt wurden 1000 Kubikmeter Boden bewegt für das Abtragen des bisherigen Hügels und der Herstellung des neuen Wendehammers. „Für Thonstetten ist das schon eine Rieseninvestition“, sagte Martin Holzner, der in Thonstetten lebt und den Moosburger Bauhof leitet. Auch Ortssprecher Sebastian Kreitmeier betonte, wie bedeutsam dieser Wendehammer für viele Thonstettener sei.

