Radfahrerin von Hund gebissen - Hundehalter flüchtet

Ein Hund hat eine Radlerin bei Moosburg gebissen. Nun sucht die Polizei den Hundehalter.

Moosburg - Eine 33-Jährige war am Donnerstag gegen 15 Uhr mit dem Rad im Wald nahe der Moosburger Stadtwaldstraße unterwegs. Als sie an einem Mann vorbeifuhr, der mit seinem Hund Gassi ging, wurde sie von dem Tier in die rechte Wade gebissen, berichtet die Polizei. Der Hundehalter war nicht bereit, seine Personalien anzugeben, und entfernte sich.

Polizei sucht nach Hundehalter: Personenbeschreibung

Die Polizei sucht nun nach dem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der eine dunkelblaue Jacke, schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe trug. Sein schwarzer Hund mit spitzer Schnauze ist etwa zwei bis drei Jahre alt. Hinweise nimmt die PI Moosburg unter Tel. (0 87 61) 3 01 80 entgegen. ft