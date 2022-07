Die Zeit des Improvisierens ist vorbei: Neue Räume für Ganztagsbetreuung eröffnet

Von: Andrea Hermann

Richtig wohl fühlten sich die Gäste der Eröffnungsfeier in den neuen Räumen der Ganztagsbetreuung. Vor allem die Sitz-Häuschen begeisterten Schüler, Lehrer, Stadt- und Landkreis-Vertreter sowie die Architekten. © Hermann

Die Zeit des Improvisierens ist vorbei: An der Kastulus-Realschule Moosburg wurden am Donnerstag die neuen Räume für die Ganztagsbetreuung eröffnet.

Moosburg – Seit Beginn des aktuell laufenden Schuljahrs bietet die Kastulus-Realschule Moosburg in Kooperation mit der Johanniter-Unfall-Hilfe eine offene Ganztagsbetreuung für Schüler der fünften bis achten Klassen an. Möglich wurde dieses Betreuungsangebot, das montags bis donnerstags bis jeweils 16 Uhr besteht, weil durch den Bau der Realschule Au und den damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen in Moosburg Räume freigeworden sind. Doch diese mussten erst umgebaut werden, weshalb die Schule „sehr viel improvisieren“ musste, wie Schulleiter Wolfgang Korn bei der offiziellen Eröffnung der neuen Räume für die Ganztagsbetreuung betonte. Jetzt ist ein Jahr Übergangszeit vorbei, und nun dürfen die Schüler die Räume im Bau 4, die früher zwei Klassenzimmer und ein Aufenthaltsraum waren, „mit Leben und Ideen füllen“.

3. Bürgermeister lobt „hochwertige Aufenthaltsqualität“

Viele Ideen, wie denn die neuen Räume aussehen könnten, hatten die Architekten Birgit Radlmeier und Sebastian Habermeyer eingebracht. Die Experten wollten für die Schüler „Räume schaffen, in denen sie sich etwas außerhalb der Schule fühlen, sich in einer anderen Welt bewegen“, erklärte Habermeyer. Und das ist den Experten gelungen: An Schulräume erinnern die Ausgabeküche, der Aufenthalts- und der Arbeitsraum nicht. Im Gegenteil: Lockere Sitzgruppen in verschiedenen Farben, Sitz-Häuschen und Gemeinschaftstische sorgen für eine „hochwertige Aufenthaltsqualität“, wie Moosburgs 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier betonte. Raumtrenner aus Birkenholzstämmen lockern die Atmosphäre zusätzlich auf, und auch an die nötige EDV-Ausstattung wurde gedacht.

2. Schülersprecherin ist begeistert: „Man fühlt sich richtig wohl“

Bei den geladenen Schülern kam der neue Bereich richtig gut an: „Die Räume sind total toll geworden“, zeigte sich etwa 2. Schülersprecherin Celina Hermann (15) begeistert. „Man fühlt sich richtig wohl – es ist sehr entspannt hier.“ Und 4. Schülersprecherin Anna-Lena Anglhuber (16) ergänzte: „Das grenzt den normalen Schulalltag vom Nachmittag ab.“ Für Anna-Lena Anglhuber sind die neuen Räume besonders beeindruckend, schließlich erinnert sie sich noch sehr gut daran, als sie in der fünften Klasse in jenem tristen Klassenzimmer saß, aus dem jetzt ein farbenfroher und freundlicher Aufenthaltsraum geworden ist.

Vize-Landrätin überzeugt: „Das wird ein Erfolgsmodell“

Vize-Landrätin Anita Meinelt war von den neuen Räumen und dem Ganztagsangebot angetan – und sie ist sich sicher, „dass es ein Erfolgsmodell werden wird“. Daran hat auch Michael Stanglmaier keinen Zweifel: Mit der Einrichtung einer Ganztagsbetreuung würde man einen „wichtigen Beitrag für die Familien“ leisten, damit diese den Spagat zwischen Beruf und Kinderbetreuung schaffen können. Zudem würde man allen Kindern die gleichen Bildungschancen ermöglichen. Und: Dieses Angebot „stärkt den Schulstandort Moosburg“.

Dass man „kostenmäßig im Rahmen bleibt“ und das Budget von 850 000 Euro „noch nicht ausgeschöpft“ ist, wie die Architekten betonten, freute alle Gäste. Vielleicht, so die Experten weiter, bleibt sogar noch etwas Geld für eine kleine Außenbestuhlung übrig.