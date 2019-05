Reh stürzt in Isarkanal - Feuerwehr Moosburg rückt an

14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Moosburg mussten am Sonntag ausrücken. Ein Reh war in den Isarkanal gerutscht und schrie erbärmlich.

Moosburg – „Reh im Kanal“ wurde der Feuerwehr Moosburg am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr gemeldet. Sogleich rückten die Männer um Kommandant Josef Schwertl Richtung Uppenbornkraftwerk aus, um dem Tier zu helfen. Als die Kameraden ankamen, stand das Tier zwischen dem Auslauf des Stauweihers und dem Kraftwerk im Wasser „und hat es nicht über die betonierte Wand geschafft“, berichtete Schwertl auf FT-Nachfrage.

Deshalb rückten drei Feuermänner mit dem Motorboot an, um es ans Ufer zu bringen. Das Tier war verängstigt und hat „erbärmlich um Hilfe geschrien“, erzählte der Kommandant. Doch die Floriansjünger schafften es, das Reh einigermaßen zu beruhigen. Kaum an Land, sei das Tier „gemütlich abgezogen“, so Schwertl. Verletzt wurde es bei dem Unfall nicht. „Durch die Aktion war es lediglich etwas schwach.“

Feuerwehr am Isarkanal: 14 Kameraden aus Moosburg im Einsatz

Neben den 14 Einsatzkräften der Feuerwehr Moosburg waren auch die Kameraden aus Volkmannsdorferau und die Wasserwacht Moosburg vor Ort – letztere zur „Rückendeckung für die Feuerwehr“, berichtete der Kommandant. Nach einer Stunde war der Einsatz vorbei.

