Moosburg rockt die Sommernacht

Von: Andrea Hermann

Großer Auftritt vor großem Publikum: Die Starfires des TSV Moosburg zeigten auf der Hauptbühne am Stadtplatz ihr Programm vor hunderten Besuchern. © Birgit Gleixner

Partystimmung in der Innenstadt und mediterranes Flair im Amtsgerichtsgarten: Die Sommernacht lockte am Samstagabend wieder tausende Besucher nach Moosburg.

Moosburg – Bei der Sommernacht am Samstagabend in Moosburg genossen Jung und Alt einen lauen Sommerabend, „der besser nicht sein könnte“, wie Bürgermeister Josef Dollinger zu später Stunde zufrieden feststellte.

In eine Partymeile verwandelte sich die Innenstadt am Abend: Tausende Besucher rockten ab, als DJ Florian Weiss aktuelle Musik mit Klassikern mischte und die Stimmung am Stadtplatz einheizte. „Moosburg eskaliert!“, freute sich der DJ und Moderator und rief dem Partyvolk immer wieder zu: „Ihr seid großartig!“

„Moosburg eskaliert!“: DJ Florian Weiss heizte dem Partyvolk ein. © Birgit Gleixner

Wer eine ruhigere und gemütlichere Atmosphäre bevorzugte, war im Amtsgerichtsgarten richtig: Bei Wein, Longdrinks und Bier sowie unter schattigen Bäumen genossen die vielen Besucher zum Auftakt bayerische Gstanzl und Lieder von Ritsch Ermeier und zu vorgerückter Stunde die Musik des 2013 gegründeten Freisinger Singer-Songwriter-Duos Apollon’s Smile.

Gemütliches, mediterranes Flair: Bei kühlen Getränken und unter schattigen Bäumen ließ es sich im Amtsgerichtsgarten sehr gut aushalten. © Birgit Gleixner

Für einen Farbtupfer sorgten bei der Sommernacht die Kinder, die an der Hauptbühne ein großes Banner mit „Sommernacht“-Aufschrift gestalten durften. Den tänzerischen Glanzpunkt setzte die Tanzformation Starfires, die ihre Show am frühen Abend vor großem Publikum präsentierte und mit viel Applaus bedacht wurde.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Bayerische und türkische Spezialitäten gab’s ebenso wie Steckerlfisch, Pizza und Co. Je später der Abend wurde, desto voller wurde es an den Getränkeständen – etwa an der 20 Meter langen Bar der Narrhalla Moosburg. Die Mädels hatten alle Hände voll zu tun und erfüllten bestens gelaunt die Getränke-Wünsche der Gäste. Und so konnte ihnen Florian Weiss auch den Musik-Wunsch nicht verwehren, der ihm gegen 23 Uhr von der Narrhalla via roter Serviette zugetragen wurde.

Partymeile: In der Innenstadt rockten die Besucher ab – fotografiert von Bürgermeister Josef Dollinger vom Rathaus-Fenster aus. © Josef Dollinger

„Es war ein sehr gelungener, friedlicher Abend“, bilanzierte Dollinger sehr zufrieden und hielt kurz vor dem Finale das Flair mit seinem Handy vom Rathaus-Fenster aus fest.

