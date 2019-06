13 Film-Happen im Rosenhof - bunt, anspruchsvoll und unterhaltsam

Cineasten und Freunde vielfältiger Filmkultur kommen im Juli und August wieder auf ihre Kosten: Dann findet in Moosburg die 6. Kurzfilmnacht im Rosenhof statt.

Moosburg – „Vertrauen, Beziehungen, Zusammenhalt – ungewöhnlich, abenteuerlich, einzigartig: ein Abend, 13 Kurzfilme!“ Mit diesen Schlagworten wird die 6. Moosburger Kurzfilmnacht angekündigt – standesgemäß in einem halbminütigen Kinotrailer. Die Veranstalter aus Reihen der Altstadtförderer und der Moosburg Marketing eG haben gemeinsam mit Filmemacherin Janina Ludwig auch heuer einen so bunten wie anspruchsvollen und unterhaltsamen Mix ausgewählt, der dem Publikum in den Rosenhof-Lichtspielen präsentiert werden soll.

Beim ersten Termin – Samstag, 20. Juli, 19 Uhr – ist neben der Vorführung der Werke erneut die Wahl des Publikumspreises vorgesehen. Am Wiederholungstag – Samstag, 31. August, 19 Uhr – werden ausschließlich die Filme gezeigt.

Zu Sehen gibt es elf Streifen in 126 Minuten und zwei, die bei der Publikumswahl außer Konkurrenz laufen. Auch eine Pause steht auf dem Programm. Die Produktionen stammen aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien und den USA. Mit dabei sind Titel aus den Genres Spielfilm, Stop-Motion, Animation und Kammerspiel. In einem Film wird die Schauspielerin Senta Berger zu sehen sein. Der kürzeste Beitrag dauert rund dei Minuten.

Der Vorverkauf (zwölf Euro + VVK-Gebühr) hat begonnen und läuft über Schreibwaren Bengl oder www.moosburg-ticket.de. Restkarten gibt es ab 18 Uhr an der Kinokasse. Weitere Infos zum Programm: www.moosburger-kurzfilmnacht.de.