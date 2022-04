„SeifenOpa“ eröffnet: Sozialer Drogeriemarkt für Flüchtlinge geht in Moosburg an den Start

Von: Nico Bauer

Teilen

Beim „SeifenOpa“ gibt’s Hygieneartikel für die Flüchtlinge. Johannes Becher und Viktoria Eiden eröffneten die soziale Drogerie. © Bauer

Hygieneartikel für Flüchtlinge gibt es seit kurzem in der Pop-up-Drogerie „SeifenOpa“ in Moosburg - dank vieler engagierter Bürger.

Moosburg – Neben den bekannten Drogerieketten in den Gewerbegebieten vor den Toren der Stadt hat Moosburg nun auch den „SeifenOpa“ – die soziale Pop-up-Drogerie im Zentrum nach dem Vorbild der Tafel. Die ersten Besucher waren aber noch keine Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern hilfsbereite Moosburger.

In deutscher und ukrainischer Sprache sind die Beschreibungen vorbereitet für das Geschäft des Vereins Tante Emma, in dem Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet oder Menschen mit dem Tafel-Berechtigungsschein Drogerieartikel kostenlos bekommen. Die Premierengäste am ersten Öffnungstag waren aber Bürger, die Drogerieartikel wie etwa Windeln für den guten Zweck eingekauft und gespendet haben oder Handtücher vorbeibrachten. Johannes Becher, der Vorsitzende von Tante Emma, und Projektleiterin Viktoria Eiden freuen sich über die sehr große Hilfsbereitschaft und auch die gute Qualität der Spenden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bezüglich der ersten Menschen aus der Ukraine warteten die Moosburger Helfer am ersten Tag noch auf angekündigte Busankünfte bei der Erstaufnahmeeinrichtung in der Stadthalle und der dortigen Sporthalle. Die dort unterstützenden Helferkreise werden ankommenden Ukrainern das Angebot beim „SeifenOpa“ an der Leinberger Straße zeigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.