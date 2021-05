Zum Schutz von Kindern in armen Ländern: Seit fünf Jahren gibt es Eine-Welt-Laden am Moosburger „Plan“

Blick über den Tellerrand

Seit fünf Jahren gibt es den Eine-Welt-Laden in Moosburg. Doch die Initiative dahinter wurde bereits viel früher ins Leben gerufen.

Moosburg – Grund zum Feiern haben die Mitarbeiter und Kunden des Eine-Welt-Laden in Moosburg. Seit fünf Jahren setzen sie sich im Ladengeschäft am Plan für einen fairen und gerechten Handel ein. Doch eigentlich wurde die Initiative, die für die Moosburger nicht mehr wegzudenken ist, bereits vor 30 Jahren ins Leben gerufen.

Es war im Jahr 1991, als die Freisinger Pastoralreferentin Christina Brandl-Bommer bei den Moosburger Firmlingen die Achtsamkeit für den Schutz des Regenwaldes weckte. Ein entsprechender Arbeitskreis wurde gegründet. Daraus entwickelte sich der Arbeitskreis „Eine Welt“, aus dem bald der Eine-Welt-Verein hervorging.

Der damalige Kaplan spielte auch eine Rolle

„Wir hatten damals schon einen Platz in der Kirche, wo wir Waren aus der 3. Welt verkaufen durften“, erinnert sich Martha Häusl, eine der Frauen, die seit den Anfängen im Eine-Welt-Laden dabei ist. Später habe Brandl-Bommer in ihrem Büroraum im Kaplanshaus am Münster die fair gehandelten Produkte zum Kauf angeboten. Der damalige Kaplan, vormals in Ecuador tätig, habe über dortige soziale Projekte Bescheid gewusst, erinnert sich Häusl.

Ein großes „Eine-Welt-Fest“ wurde 1995 organisiert – mit Musikern aus Südamerika und ortsansässigen Trommelgruppen. Das sei heute noch in guter Erinnerung. Als man einige Jahre später aus Platzgründen aus dem Kaplanhaus ausziehen musste, habe die Stadt Moosburg dem Verein das Elisabethenheim an der Thalbacherstraße zur Verfügung gestellt.

Engagement gegen Kinderarbeit in Entwicklungsländern

Mit dem Umzug vor fünf Jahren in die Innenstadt hätten sich ganz neue Perspektiven ergeben, betont Häusl. Dank der zentralen Lage und einem engagierten Team aus rund zehn ehrenamtlichen Helfern stehe der Weltladen auf soliden Beinen.

Die Produktpalette, die angeboten wird, ist international. Fair gehandelter Kaffee in Bioqualität sei natürlich der „Renner“, sagt Häusl. Doch auch fair-gefertigtes Kunsthandwerk aus aller Herren Länder findet der Kunde in dem heimeligen Raum. Ganz wichtiger Grund, sich im Eine-Welt-Laden zu engagieren, sind für Gründungsfrau Gerti Reiter die Kinder in den Entwicklungsländern. „Kinderarbeit ganz ausrotten, das geht wohl nicht“, meint sie und seufzt. Aber dank der Weltläden könne man den Kindern nachhaltige Chancen auf Bildung eröffnen.

Auch die Moosburger Geschäfte kooperieren

Um dieses Thema noch mehr ins Bewusstsein der Moosburger Bevölkerung zu bringen, hat Reiter anlässlich des „runden“ Geburtstages den Verein „Tatort-Straßen der Welt“ ins Boot geholt. Diese Initiative, die sich weltweit für Kinderrechte einsetzt, wurde von den Schauspielern der Kölner Tatort-Krimis Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt gegründet, nachdem diese bei den Dreharbeiten zum Tatort „Manila“ das Elend in den philippinischen Slums erlebt hatten. „Ich habe während meiner Berufsjahre immer mit Kindern gearbeitet“, erzählt Reiter. „Ich weiß, wie wichtig Bildung für die Kinder ist.“

Aus der Arbeit des Eine-Welt-Vereins seien auch schon Projekte an den Moosburger Schulen umgesetzt worden, erzählt Reiter. Ganz wichtig seien die Kooperationen mit Moosburger Geschäften, in denen Produkte aus dem Eine-Welt-Laden verkauft werden. Mit dem Gewinn würden Projekte unterstützt, die zum „Eine-Welt“ -Gedanken passten. Und weil die Stadt Moosburg kürzlich zur „fair-trade-town“ wurde, seien auch hier Synergien am Laufen. (Maria Martin)

