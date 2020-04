Seniorenheime: „Wir tun alles, um unsere Bewohner zu schützen“

Der Pflegedienstleiter eines Moosburger Seniorenheims berichtet, welche Schutzausrüstung seinem Personal zur Verfügung steht. Er erklärt, woran es mangelt, und auf was er hofft.

Moosburg– Es war ein Plädoyer für Pflegepersonal in Seniorenheimen: Mit flammenden Worten hat der Moosburger Chirurg Karl Heinz Holzer Anfang April an das Gesundheitsamt Freising appelliert, im Angesicht der Corona-Pandemie das Pflegepersonal in Seniorenheimen mit angemessener Schutzkleidung auszustatten. Seiner Meinung nach sei das bei den Heimen in Moosburg nicht der Fall – weder im AWO-Seniorenheim noch im Haus Moosburg. In beiden behandelt Holzer Senioren. Das FT hat bei den Heimen nachgefragt, wie die Pfleger ausgerüstet sind, wo es hapert, was Hoffnung macht, und vor allem, wie es den Senioren geht.

Sind die Heime bisher von Corona verschont geblieben?

Während das Kursana-Seniorenheim in Au 36 Corona-Fälle vermelden musste, darunter Betreute und Pflegekräfte, ist dem Haus Moosburg der Worst Case bisher erspart geblieben. „Wir Pflegekräfte und auch die Bewohner zeigen bisher keine Symptome einer Corona-Infektion“, berichtet der Pflegedienstleiter Maik Krüger. „Wir hoffen weiterhin, dass es so bleibt, und der Virus einen Bogen um unsere Einrichtung macht.“ Auch das AWO-Seniorenheim gibt vorerst Entwarnung: „Wir haben aktuell keinen bestätigten Covid-19-Erkrankten im Haus“, berichtet Linda Quadflieg-Kraft, Leiterin der AWO-Unternehmenskommunikation.

Der Druck für das Personal in Heimen ist indes enorm, wie Krüger betont: „Wir Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Reinigungskräfte, Angehörige und auch Ärzte wissen um die Verantwortung, die auf uns lastet. Keiner von den Genannten möchte gern die seelische Belastung auf sich nehmen, zu wissen: Ich war womöglich derjenige, der den Virus in die Einrichtung getragen hat.“ Es gebe keine Mitarbeiter, die einen Virus in eine Einrichtung „schleppen“ würden. Diese Formulierung in Medienberichten stoße ihm sauer auf, stellt Krüger klar. „Ein Ausbruch lässt sich leider, trotz Hygienemaßnahmen, nicht immer verhindern.“

Wird Pflegepersonal auf Corona getestet?

Obwohl Pflegekräfte täglich in Kontakt mit der Corona-Hochrisikogruppe schlechthin stehen, gibt es für sie derzeit keine regelmäßigen Tests. Speziell bei Seniorenzentren entscheidet neben Ärzten auch das örtliche Gesundheitsamt im Rahmen der Testkapazitäten, berichtet Quadflieg-Kraft.

Wie Eva Zimmerhof, Sprecherin des Landratsamts, dem FT mitteilt, nimmt das Gesundheitsamt Freising derzeit nur anlassbezogene Tests vor. „Das heißt, wenn Symptome auftreten oder ein anderweitiger Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht – etwa aufgrund einer positiv getesteten Kontaktperson.“ Zimmerhof weist auch darauf hin, dass Rachenabstriche keine allgemeingültigen Aufschlüsse über eine Ansteckung böten. „Denn das Virus ist nur eine Zeit lang nachweisbar.“

Krüger hofft, dass seine Mitarbeiter demnächst zumindest die Möglichkeit haben, an dem Immunitäts-Testverfahren teilzunehmen, bei der die Existenz von Antikörpern geprüft wird. „Das Testverfahren gibt wohl eine sehr präzise Aussage über den Immunstatus und zeigt damit auch eine überstandene Infektion an“, erklärt der Pflegedienstleiter. „Diesbezüglich sind wir in Kontakt mit einem Moosburger Arzt getreten.“

Gibt es genügend Schutzausrüstung?

Im AWO-Seniorenheim tragen alle Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz. In Verdachtsfällen und bei Bewohnern, die nach einem Krankenhausaufenthalt standardmäßig isoliert werden, verwenden die Angestellten FFP2-Masken sowie Schutzkleidung, teilt Quadflieg-Kraft mit. „Unsere persönliche Schutzausrüstung beziehen wir von unserem Träger, der AWO Oberbayern, und aus den Zuteilungen des Landratsamts durch den Katastrophenschutz. Außerdem haben wir zahlreich selbst genähten Mund-Nasen-Schutz erhalten.“

+ Hilfe von außen: Die Mitarbeiter des AWO-Seniorenheims erhalten nicht nur vom Katastrophenschutz Ausrüstung, sondern auch selbst genähte Masken. © Albrecht

Das Haus Moosburg wird regelmäßig mit FFP2-Masken, Schutzbrillen und Desinfektionsmittel vom THW Freising versorgt. Dafür ist Krüger dankbar. „Was uns leider immer noch fehlt, ist Schutzkleidung.“ Daher hält das Personal umso penibler Hygienemaßnahmen ein, betont der Pflegedienstleiter: „Alle Mitarbeiter unserer Einrichtung wie auch die Angehörigen der Bewohner tun alles dafür, um unsere Bewohner zu schützen.“

Wurden Senioren in Hotels ausgelagert?

Das Haus Moosburg hat auf dieses Angebot des Landratsamtes bereits zurückgegriffen, teilt Krüger mit. „Da unsere Einrichtung mit 30 Bewohnern zu den kleineren Einrichtungen gehört und dementsprechend räumlich begrenzt ist, haben wir uns gemeinsam mit dem Landratsamt Freising dazu entschlossen, einige Bewohner in ein nahe gelegenes Hotel zu verlegen, um für den Notfall Isolierzimmer vorhalten zu können.“

+ Mehr Isolierzimmer für den Notfall: Das Haus Moosburg, untergebracht im ehemaligen Moosburger Krankenhaus, hat fünf Senioren ins Hotel ausgelagert. © Albrecht

Fünf Senioren seien deshalb zwischenzeitlich umgezogen. „Die genießen das Hotelleben“, berichtet Krüger. „Für sie ist das wie ein kleiner Urlaub. Zum Teil fühlen sie sich dort auch besser geschützt.“ Im Hotel stehen den Senioren Einzelzimmer zur Verfügung. Auch dort werden sie von Pflege- und Betreuungskräften versorgt.

