Unvergleichliches Angebot für Hausbesitzer: Moosburger Solarfreunde geben per Video Tipps zum Sanieren

Teilen

Der Verein „Solarfreunde Moosburg“ bietet nicht nur virtuell Informationen an, sondern lädt auch immer wieder zu Exkursionen ein – wie beispielsweise kürzlich zum Thema „Altbau-Heizungen ohne Öl und Gas“, wo dieses Bild entstanden ist. © Verein

Mit dem Onlineseminar „Mein Haus wird wieder jung“ trafen die Moosburger Solarfreunde einen Nerv. Die Videos zur energetischen Gebäudesanierung stehen weiterhin Interessierten zur Verfügung.

Moosburg – Die Energiewende läuft nach wie vor schleppend, was häufig an fehlenden Informationen an der Basis liegt, haben die Solarfreunde in Moosburg festgestellt. Das will der Verein nun mit seinem umfassenden digitalen Info-Angebot, das auf dem „Bauseminar Energetische Gebäudesanierung“ basiert, ändern – und könnte so ein wichtiger Ideen- und Impulsgeber für alle Hausbesitzer sein.

Jederzeit, leicht und kostenlos verfügbar

Dass der Bedarf auf diesem Sektor im Falle eines Ukraine-Überfalls groß sein würde, ahnten die Solarfreunde und starteten deshalb 2022 ein Online-Bauseminar mit dem Titel „Mein Haus wird wieder jung“, das alle Themen rund um energetische Gebäudesanierung in logischer Reihenfolge und angemessener Länge aufgreift. Um die Informationen für alle Interessierten jederzeit, leicht und kostenlos verfügbar zu machen, wurden die einzelnen Online-Veranstaltungen als Video aufbereitet und auf www.solarfreunde-moosburg.de veröffentlicht. Dazu erhält der User ergänzende Informationen, Services und Ansprechpartner gebündelt an einem Ort.

Die Idee, diese Beratungsinhalte digital zugänglich zu machen, und so das Wissen an die Hausbesitzer heranzubringen, war den Solarfreunden laut dem Vorsitzenden Hans Stanglmair während der Pandemie gekommen. Denn bei den Tagesseminaren in Präsenz seien zuvor zwar auch viele Interessenten gewesen, aber eben nur ein begrenzter Nutzerkreis und davon einige, deren spezielle Anliegen nicht ausreichend behandelt wurde. Deshalb wurden in der Online-Vortragsreihe alle Themen aufeinander abgestimmt in logisch passender Reihenfolge und einer Länge zwischen 15 bis 50 Minuten durch verschiedene Referenten dargeboten.

Zahlreiche Videos mit versierten Referenten

So entstanden elf Videos mit Grundlagenthemen, wie „Warum Sanierung?“, Energieberatung, Bauphysik, Qualitätssicherung, Schimmel, Wirtschaft und Recht. Dazu noch 15 Videos zu Fachthemen wie Gebäudehülle, Baustoffe, Lüftungstechnik, verschiedene Heizungstechniken und Energieerzeugung. Ein logischer Aufbau der Inhalte sei wichtig, so Raimund Becher aus dem Vorstand der Solarfreunde, um sich Klarheit zu verschaffen: „Hört es bei der Heizung auf, oder fängt es bei der Heizung an?“

Besonders stolz sind die Initiatoren des Seminars auf ihre hochkarätigen Partner. Von der Bayerischen Architektenkammer (Gero Suhner, Hermine Hitzler, Petra Wurmer-Weiß) über C.A.R.M.E.N. e. V. (Larissa Auzinger, Sabine Hiendlmeier), Citrin Solar (Matthias Sonnleitner, Daniel Beckenbauer), Energieberater (David Gärtner) bis zur Sparkasse Moosburg (Florian Steiner) wurden die Fachreferenten akquiriert. Sieben Vorträge haben die Solarfreunde Moosburg selbst beigesteuert, die auch die Nachbearbeitung der Videos und die Organisation auf der Webseite übernahmen.

Starkes Interesse und Bereitschaft zu handeln

Zu den neun Online-Veranstaltungen kamen live insgesamt bereits 600 verschiedene Teilnehmer, erzählt Vorstandsmitglied Rainer Teschner. Die bestbesuchte Einzelveranstaltung sei zur Photovoltaik mit 270 Live-Gästen gewesen. Als Erkenntnis aus der Seminarreihe und 140 daraus resultierenden Orientierungsgesprächen haben die Initiatoren mitgenommen, dass sehr viele Hausbesitzer Interesse haben und auch handeln wollen. Leider sei die Kommunikation zum Thema nicht optimal, und das Wissen müsse die Richtigen auf eine Weise erreichen, die sie verstehen, annehmen und umsetzen können. Die neue Videosektion mit dem „Bauseminar Energetische Gebäudesanierung“ der Solarfreunde Moosburg versucht diese Lücke zu schließen und Lösungen voranzubringen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aus Sicht der Macher gibt es derzeit kein vergleichbares Informationsangebot zu diesem Thema. Deshalb sollen die Inhalte auch künftig aktuell gehalten werden. Trotzdem sei es wichtig, so Hans Stanglmair, dass vor dem Start der Sanierung das Objekt noch einmal individuell mit einem Fachmann begutachtet und besprochen werde. Die Solarfreunde Moosburg, aber auch andere unterstützten dabei gerne.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.