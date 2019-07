Kino, Musik, Kleinkunst: Moosburger Sommerfestival verspricht „wunderbare Abende“

In Moosburg steht das Sommerfestival vor der Tür: Von 26. Juli bis 18. August dürfen sich die Bürger auf ein vielfältiges Kulturangebot in ihrer Stadt freuen.

Moosburg – Eine „hervorragende Mischung aus lokalen, regionalen und überregionalen Künstlern“ erwartet die Besucher beim zweiten Moosburger Sommerfestival – davon ist Kulturreferent Rudolf Heinz überzeugt. Von 26. Juli bis 18. August dürfen sich die Gäste auf „wunderbare Abende mit Kino, Musik, Kleinkunst, Kindervergnügen und Volkstanz“ auf dem „Plan“ freuen. Dabei sind mit der Gruppe Haindling und Kabarettist Helmut Schleich auch einige Hochkaräter. Das komplette Programm, das der Verein Kultur Moosburg um Vorsitzenden Rudolf Heinz zusammengestellt hat, hier im Überblick:

Freitag, 26. Juli: Kammerorchester spielt live Filmmusik

Unter dem Motto „Hollywood erklingt“ gibt das Kammerorchester Moosburg unter der Leitung von Erwin Weber Filmmusik zum Besten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr) auf dem „Plan“. Höhepunkt wird die Vorführung einer auf 30 Minuten gekürzten Fassung des Films „Die Glorreichen Sieben“ sein, zu dem das Orchester live die entsprechende Musik spielt.



Samstag, 27. Juli: Kabarett mit Helmut Schleich

Mit seinem aktuellen Programm „Kauf, du Sau!“ gastiert Kabarettist Helmut Schleich in Moosburg – ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Seine Figurenfülle hat er reduziert, aber seinen Röntgenblick auf den Zeitgeist geschärft, heißt es seitens der Veranstalter.



Sonntag, 28. Juli: Haindling in Moosburg

Die bayerische Kultband Haindling spielt am Sonntag, 28. Juli, in Moosburg auf. Hans-Jürgen Buchner, Michael Braun, Peter Enderlein, Reinhold Hoffmann, Michael Ruff und Wolfgang Gleixner stehen ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) auf der Bühne.



Freitag, 9. August: Bigband-Sound mit Swing Summit

Die Gruppe „Swing Summit“ hat sich dem sprühenden Lebensgefühl etwa von Frank Sinatra und seinen Fellows Liza Minelli, Sammy Davis junior und Dean Martin verschrieben. Die 13-köpfige Münchner Bigband gibt es ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) zu hören.



Samstag, 10. August: Tanzbodenlust mit den Dellnhauser Musikanten

Das Tanzbein darf geschwungen werden, wenn die Dellnhauser Musikanten und Tanzmeisterin Katharina Mayer unter dem Motto „Tanzbodenlust“ einladen. Rund- und Figurentänze sowie Zwiefache und Co. werden ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) getanzt.



Sonntag, 11. August: Kinder-Gaudi mit Donikkl und Toni Toss

Zur Donikkl-Mitmach-Show sind alle Kinder am Sonntag, 11. August, ab 15 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) eingeladen. „Minidisco-Tanzparty trifft auf unplugged Mitsing-Spaß“, heißt es in der Ankündigung. Beim Kindernachmittag wird auch Clown Toni Toss dabei sein. „Es wird jongliert, gezaubert, balanciert, musiziert und manchmal die Welt auf den Kopf gestellt“, heißt es weiter.



Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August: Open-Air-Kino am „Plan“

Auf einer riesigen Leinwand werden von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August, Kinohits gezeigt. Ab 20.30 Uhr (Beginn: 21.30 Uhr) können die Liegestühle auf dem Plan eingenommen werden. „Pulp Fiction“ wird am Freitag gezeigt, „Die Unglaublichen 2“ am Samstag und „Skyfall“ am Sonntag.



Tickets und mehr Infos zum Moosburger Sommerfestival

Karten für alle Events gibt’s unter www.moosburg-ticket.de oder bei Schreibwaren Bengl in Moosburg. Alle Infos zum Festival finden sich auch unter www.sommerfestival-moosburg.de.



