Spenden ermöglichen Schwimmkurs für sozial schwächer gestellte Kinder

Zwei für die gute Sache: Moosburgs Bademeister Mark Przybilla (l.) und Ferdinand Winterstötter ermöglichen den Schwimmkurs für das Seepferdchen-Abzeichen. © FUCHS

Immer mehr Kinder können nicht schwimmen - und bringen sich in Lebensgefahr. Ein Moosburger ermöglicht schwächer gestellten Kindern nun einen Kurs.

Moosburg – Ferdinand Winterstötter ermöglicht es Kindern, mit Spenden aus seiner Benefizaktion das Schwimmen zu lernen. Den „Schwimmkurs für das Seepferdchen-Abzeichen“, den die Aktion „Kinder in Not“ komplett finanziert, absolvieren seit Donnerstag insgesamt 14 Kinder.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in einigen Moosburger Kindergärten ausgewählt. Kriterien waren zum einen, dass die Kids Schwimmen lernen wollen, zum anderen, dass sie aus sozial schwächer gestellten Familien kommen, die sich einen normalen Schwimmkurs nicht leisten können. Dazu kommt, so Winterstötter, dass es neben der finanziellen Hürde oft gar keinen Zugang zu den regulären Kursen gäbe, da diese hoffnungslos ausgebucht wären.

Eine gute Fee im Hintergrund hat mitgewirkt

Angesichts der alarmierenden Zahlen von Badeunfällen unter Kindern, sei die Idee entstanden, sozial schwächeren Kids durch die Aktion „Kinder in Not“ nicht nur den Badespaß zu ermöglichen, sondern auch Schwimmen zu lernen, erklärte Winterstötter. Der Kurs sei aber nicht allein seine Idee gewesen, so der Ausdauersportler. Eine gute Fee im Hintergrund, die nicht genannt werden möchte, habe die Idee mit ausgearbeitet und ihn bei der Umsetzung unterstützt.

Den Kurs durchführen wird der Moosburger Bademeister Mark Przybilla und seine Kollegen, die am Donnerstag zum Auftakt alle Hände voll zu tun hatte, um die beiden Gruppen einzuteilen. In den nächsten zwölf Tagen soll bei schönem Wetter täglich jeweils eine halbe Stunde trainiert werden, um die Grundlagen für das Abzeichen zu erlernen. „Der Erwerb des Seepferdchens ist für mich jetzt nicht zwingend erforderlich.“, meint Przybilla, „Ziel ist, dass zum Schluss jedes Kind ohne Schwimmhilfe in einer ordentlichen Qualität schwimmen kann.“ Wer dann noch nicht alles beherrscht, für den gäbe es noch das Frosch- oder Robbenabzeichen.

Winterstötter und seine Aktion „Kinder in Not“ finanzieren den Kurs für die 14 Kids komplett und geben dafür knapp 2000 Euro an Spendengeldern aus. Der Marathonläufer aus Moosburg, der schon zahlreiche Aktionen wie den Wunsch-Weihnachtsbaum oder die Einschulungshilfe initiiert hatte, würde sich freuen, wenn es einer von vielen weiteren Kursen sein könnte, und hofft weiterhin auf Unterstützung. (Josef Fuchs)

Gut zu wissen

Das Spendenkonto der Aktion „Kinder in Not“ lautet IBAN: DE42 7435 174 0004 3046 3 20. Betreff: Spende „Aktion Kinder in Not“.