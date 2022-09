Challenge für Kinder: Moosburger Grundschüler sollen möglichst viel Schulweg zu Fuß bestreiten

Haben die Challenge ausgetüftelt oder unterstützt: (v. l.) 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier, Initiatorin Irene Bauer, Schulreferent Martin Pschorr, Initiatorin Barbara Bucksch und Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein. © fkn

Passend zum Stadtjubiläum hat ein Moosburger Arbeitskreis eine Challenge für Grundschüler entwickelt. Davon profitieren nicht nur die Kinder.

Moosburg – Passend zum Jubiläumsjahr fordert die Stadt Moosburg alle Grundschülerinnen und Schüler zu einer Challenge heraus: „Geht doch! 1250 km gemeinsam zur Schule“. Alle Kinder der Anton-Vitzthum- und Theresia-Gerhardinger-Grundschule sind aufgerufen, so viel wie möglich zu Fuß zur Schule zu gehen beziehungsweise mit dem Roller oder dem Rad zu fahren und so zum Gelingen der Aktion beizutragen.

Ähnlich wie beim Stadtradeln, können die gegangenen und selbst gefahrenen Kilometer des Schulwegs auf den in den Schulen verteilten Postkarten eingetragen und am Ende der Aktion im Schulsekretariat abgegeben werden. Eine digitale Alternative bietet die „Mein Moosburg“-App, in der die Kilometer bis zum 30. September an die Stadt gemeldet werden können.

Mitmachen lohnt sich nicht nur wegen der Preise

Dabei sein lohnt sich: Unter allen Teilnehmenden werden Sachpreise vom Weltladen, der Stadt und als Hauptpreis eine exklusive Kletterstunde vom DAV Moosburg verlost. Die Gewinner werden im Anschluss der Aktion von der Stadt benachrichtigt.

Initiatoren der Aktion sind die Mitglieder vom Arbeitskreis „Verkehrssicheres Moosburg“. Nach der Vorstellung des Verkehrskonzeptes im Stadtrat haben Gertie Reiter, Irene Bauer und Barbara Bucksch die Idee zur Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ aufgegriffen und das Konzept für die Challenge entwickelt. Die Gestaltung der Aktions-Postkarte übernahm Julia Neumayr. Unterstützt wird die Aktion von 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier und Schulreferent Martin Pschorr.

Mit der Challenge soll die regelmäßige Bewegung der Kinder gefördert werden, die Abwehrkräfte stärken, Haltungsschäden und Übergewicht vorbeugt. „Sie können auf dem Weg gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden Einiges erleben und lernen, sich selbstständig im Verkehr zu bewegen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Das ist wichtig, denn die Eltern können sie nicht immer auf allen Wegen begleiten.“

Aktion dient der Sicherheit im Straßenverkehr

Eltern, die darauf verzichten, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen, vermeiden Zeitdruck, Hektik und Stau. Sie sorgen aktiv für mehr Verkehrssicherheit durch weniger Hol- und Bringverkehr. Durch weniger Verkehr vor der Schule, erhöht sich die Sicherheit im Straßenverkehr.

Auch der Faktor Umwelt spielt eine große Rolle. Denn wer mit dem Auto unterwegs ist, stößt Kohlendioxid aus. Das CO2 ist mitverantwortlich für den Klimawandel und damit für die Zunahme von Unwetterkatastrophen wie Überschwemmungen und Hitzewellen. „Jeder Weg, der zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren wird, verringert den Verkehr und damit auch die Umweltverschmutzung“, schreibt die Stadt Moosburg.

Weitere Informationen zu der Aktionswoche des deutschen Kinderhilfswerks und des VCD (Verkehrsclub Deutschland) gibt es hier. Als Ansprechpartner der Stadt Moosburg steht Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein (melanie.falkenstein@moosburg.de; 0 87 61/6 84-54) zur Verfügung. Die Stadt und die Initiatorinnen der Aktion wünschen einen guten Schulstart. (ft)