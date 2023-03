Moosburgs Stadtrat berät am Montag über neues Gewerbegebiet - Widerstand formiert sich

Von: Nico Bauer

Teilen

Für die BayWa und die Post könnte die Stadt Moosburg auf Ackerflächen am südlichen Ortseingang demnächst ein Gewerbegebiet ausweisen. © Bayerische Vermessungsverwaltung

BayWa und Post benötigen mehr Platz an ihren Standorten in Moosburg. Ein mögliches Gewerbegebiet für beide Unternehmen stößt jedoch jetzt schon auf Widerstand.

Moosburg – Über die Aufstellung eines neuen Gewerbegebiets wird am Montag, 6. März, im Moosburger Stadtrat gesprochen. In der Jahreshauptversammlung der CSU Moosburg berichtete Rudi Heinz über die angedachten Standortverlagerungen von BayWa und Post. Parallel dazu formiert sich schon Widerstand.

Derzeit hat die BayWa ihren nicht erweiterbaren Standort neben dem Moosburger Gymnasium. Das für die Hallertauer Kommunen wichtige Unternehmen würde gerne in Moosburg bleiben, und dazu könnte ein Umzug auch zu einer Lösung des Schulzentrums werden. Denn dann könnte auch das Gymnasium erweitert werden. Die zweite Verlagerung wäre die Post, die ein Verteilzentrum mit rund 50 Fahrzeugen errichten würde.

Es wird Diskussionen und Ängste geben. „Es werden auch schon Unwahrheiten verbreitet.

Heinz, CSU-Fraktionschef und Planer für das mögliche Areal, erläuterte, dass das Gewerbegebiet Unterreit neben der Umgehungsstraße auf derzeitigen Ackerflächen neben einem bestehenden Schrotthandel entstehen könnte. „Es wird Diskussionen und Ängste geben“, sagte Heinz. „Es werden auch schon Unwahrheiten verbreitet.“ Er sagte, dass der Stadtrat mit dem Aufstellungsbeschluss nichts falsch mache. Im Verfahren zeige sich dann, ob ein Gewerbegebiet realisiert werden könne. Ihm ist es wichtig, BayWa und Post mit zukunftsfähigen Standorten in Moosburg zu halten.

Wenn das Tempo der Bebauung und Versiegelung der restlichen freien Flächen in diesem Tempo weiter gehen, sind wir in unserem Dreieck zwischen Isar, Amper und Amperüberleitungskanal in wenigen Jahren komplett.

Schon vor der Diskussion des Stadtrats in seiner Sitzung am Montag um 18 Uhr im Feyerabendhaus meldete sich Wolfgang Willner, 1. Vorsitzender des BUND Naturschutzes. Er zeigte sich geschockt von der Idee: „Mittlerweile fragt man sich, ob das zunehmende Chaos im Zuge dieses Wachstums – sowohl was den Verkehr, die Lärm- und sonstigen Belastungen in Bezug auf unser aller Lebensqualität als auch die Auswirkungen auf die Restnatur – bei Entscheidungen im Stadtrat überhaupt eine Rolle spielen. Wenn das Tempo der Bebauung und Versiegelung der restlichen freien Flächen in diesem Tempo weiter gehen, sind wir in unserem Dreieck zwischen Isar, Amper und Amperüberleitungskanal in wenigen Jahren komplett.“

Willner machte die Ablehnung seiner Gruppe deutlich. Er spricht von einem „schlichtweg nicht nachvollziehbaren“ Projekt, da man bereits mit Degernpoint ein großes Gewerbegebiet nahe der Stadt habe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für die BayWa käme das Richtung Landshut gelegene Gebiet Degernpoint nicht in Frage, weil man für den nördlichen Freisinger Landkreis gut erreichbar sein möchte. Zudem sind die noch zur Verfügung stehenden Bauplätze eher zu klein für den neuen BayWa-Standort. Sollte der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss für ein Gewerbegebiet Unterreit fassen, wäre ein Bürgerentscheid das logische Finale eines emotionalen Verfahrens.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.