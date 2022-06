Moosburg startet ins „Stadtradeln“ und will heuer eine besonders magische Zahl erreichen

Von: Nico Bauer

Mit kirchlichem Segen beim offiziellen Auftakt der Aktion Stadtradeln startete Moosburg am Sonntag die Mobilitätskampagne. © BAUER

In Moosburg ist der Startschuss für die Aktion Stadtradeln gefallen. Nun hoffen die Organisatoren auf neue Rekorde – und eine magische Zahl.

Moosburg – Die 1250-Jahr-Feier der Stadt Moosburg hat längst Fahrt aufgenommen, und nach dem Traumabend mit der 1250-Meter-Festtafel liegt die Messlatte so richtig hoch. Am Sonntag begann nun auch das bis 16. Juli andauernde Stadtradeln, bei dem die Organisatoren nun auf 1250 Teilnehmer hoffen.

Noch enormes Potenzial für Moosburg beim Thema Fahrradfahren

„Wenn es dann 1251 Teilnehmer werden, ist das auch nicht schlimm“, witzelte 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier, der sich für Klimapolitik einsetzt und mit dieser Aktion mehr Menschen für das Fahrradfahren gewinnen möchte. Seit zwölf Jahren beteiligt sich die Stadt an der Kampagne, bei der die Bürger binnen der drei Wochen ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer melden und dann als Einzelfahrer oder in Mannschaften Preise gewinnen können.

Das Stadtradeln ist kein sportlicher Wettbewerb, sondern soll ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Dabei wird errechnet, wie viele Tonnen CO2 die Radfahrer im Vergleich zur Auto-Nutzung eingespart haben. Bei dem offiziellen Auftakt am Kastulusplatz betonte Stanglmaier, dass es noch enorme Potenziale in Moosburg gebe. Schließlich würden 20 Prozent der zurückgelegten Wege unter 500 Meter mit dem Auto gefahren, bei Strecken bis zwei Kilometer seien es 30 Prozent. Dabei sei das Auto, so betont er, auf den Kurzstrecken im Nachteil gegenüber dem Fahrrad, das keinen Parkplatz suchen müsse.

Auch das dramatische Unwetter in Moosburg kam zur Sprache

1. Bürgermeister Josef Dollinger machte deutlich, dass der Segen durch die evangelische Pfarrerin Elisabeth Schulz und den katholischen Pastoralreferenten Markus John wichtig seien. Das Unwetter in Moosburg vom Montag vergangener Woche mit zwei verunglückten Radfahrern zeige, wie wichtig der himmlische Beistand sei. Ein Radfahrer war infolge des heftigen Gewitters von einem Baum erschlagen worden, ein schwer verletzter Jugendlicher befindet sich laut Dollinger inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Schon vor dem Beginn des Stadtradelns sind von Moosburger Firmen 1600 Euro Spenden zusammengekommen, die dann noch mit Spenden für gefahrene Kilometer ergänzt werden. Die städtische Klimaschutzmanagerin, Melanie Falkenstein, erklärte, dass die Gelder Geflüchteten aus der Ukraine zu Gute kommen sollen. Mit dem Geld werden die Moosburger Tafel, Navis und der Helferkreis Asyl bedacht.

Innerhalb des Aktionszeitraums bis 16. Juli werden auch Radtouren angeboten: am 5. Juli (18 Uhr, Münster, 20 km Feierabendtour), 9. Juli (10 Uhr, Kriegerdenkmal auf dem Plan, 60 km durch die Holledau), 10. Juli (9 Uhr, DAV-Vereinsheim, zum Biergarten in Freising-Weihenstephan) und 16. Juli (13 Uhr, Eine-Welt-Laden am Plan, Abschlusstour nach Freising und zurück). Und dann hoffen alle, dass man die Rekorde von 2020 (633 Teilnehmer, 134.230 Kilometer) toppen kann. Die zum aktuellen Jahr passenden 1250 Teilnehmer würden eine Verdoppelung der Teilnehmer bedeuten – und eine kräftige Klima-Botschaft für eine bessere Welt.

Gut zu wissen: Mehr Infos zum Thema gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/moosburg.

