Moosburg startet spektakulär in den Advent – und setzt ein Zeichen

Spektakulärer Moment: Das Christkind hält Einzug in Moosburg.

Nicht nur das Christkind hält Einzug

Von Nico Bauer schließen

Spektakulär haben die Moosburger die Vorweihnachstzeit eingeläutet. Gleichzeitig setzten sie ein Zeichen für den Frieden.

Moosburg – Rechtzeitig zum ersten Advent kam das Christkind nach Moosburg, und es bekam einen überwältigenden Empfang. Mehrere Hundert Moosburger kamen vor das Rathaus und sorgten bei dem Lichterumzug zugleich für ein fantastisches Friedenszeichen.

Am Abend vor dem ersten Advent erschien Moosburgs Christkind nach dem dritten und wirklich lauten Ruf der Moosburger Kinder. Es wünschte den Menschen Hoffnung, Zuversicht und Liebe, bevor es dann das Christkind zum Anfassen gab. Mit den Engeln schritt der Himmelsgast über den roten Teppich durch das Spalier der Kinder auf die Bühne an dem größten Weihnachtsbaum der Stadt neben der Mariensäule. „Ich kenne Eure Wünsche“, sagte das Christkind, bevor es zusammen mit den Engeln den Baum leuchten ließ.

+ Ehrengäste am ersten Advent: Sternenstaub, Mond und Wolke gaben sich auf der Bühne die Ehre. Zuvor war hier bereits das Christkind aufgetreten. © Bauer

Nach dem Auftritt des Christkinds wurden den Kindern noch weitere Ehrengäste versprochen, und die Stadt Moosburg hielt Wort. Am Rathausfenster meldete sich der Sternenmann mit seiner Sternenfrau, um das Rathaus zu verzaubern. Nach dem Duo wurden noch der Mond, der Sternenstaub und die Wolke auf die Bühne gerufen. Es war ein fantastisches Spektakel, und die leuchtenden Kinderaugen sagten deutlich, dass die jungen Besucher diesen Start in die Adventszeit so schnell nicht vergessen werden.

+ Angeführt vom Nachtwächter zogen die Moosburger durch die Stadt, um ein Zeichen für Frieden zu setzen. © Bauer

Mit dem weihnachtlichen Prominentenauflauf auf der Bühne war der Start in den Advent noch nicht beendet. Wegen Moosburgs 1250-Jahr-Feier hatte man einen Lichterumzug geplant. Dafür waren eigens die Kitas kontaktiert worden, dass man die Laternen nach dem Martinstag aufheben solle. Fast jedes Kind hatte ein Licht dabei bei der Runde über den Weingraben und den Amtsgerichtsgarten zurück zum Rathaus. Den Lichterumzug führte der letzte Ehrengast eines tollen Tages an: der Nachtwächter.