Sozialer Treffpunkt in Moosburg: Tante Emma wird mehr denn je benötigt

Von: Nico Bauer

Zog eine positive Bilanz: Vorsitzender Johannes Becher berichtete von den vielfältigen Aktivitäten. © Nico Bauer

Als sozialer Treffpunkt war der Tante-Emma-Laden in Moosburg schon bei der Gründung vor sechs Jahren angelegt. Heute braucht es ihn mehr denn je.

Moosburg – Seit sechs Jahren gibt es das Moosburger Projekt Tante Emma bereits. Und den sozialen Begegnungsverein braucht es dringender denn je: In der Jahreshauptversammlung stellte Vorsitzender Johannes Becher am Donnerstag einen Verein vor, der immer mehr Aufgaben übernimmt, neue Mitglieder dazu gewonnen hat und bei den eigenen Spenden bald die Schallgrenze der 100 000 Euro erreichen wird.

Heuer wurde Tante Emma kurzfristig aktiv, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Dies geschah einerseits durch hygienische Pakete für neu angekommene Flüchtlinge und später dann durch eine soziale Pop-up-Drogerie für Bedürftige. Diese Hilfe war für Johannes Becher eine Selbstverständlichkeit, „weil die Flüchtlinge teilweise nicht mehr hatten als das, was sie am Körper trugen“.

Das bunte Helferteam ist weiter gewachsen

Grundsätzlich stellte Johannes Becher fest, dass sich die einst formulierte Vision des Vereins nicht geändert habe. Man wollte in der Moosburger Innenstadt einen sozialen Treffpunkt schaffen, bei dem durch den Gebrauchtladen Nachhaltigkeit und die Unterstützung für sozial benachteiligte Mitbürger erreicht werde. „Wir sind bunt und trotzdem eine tolle Gemeinschaft“, sagte Becher zu dem weiter gewachsenen Helferteam. Der Verein zählt mittlerweile 169 Mitglieder (Vorjahr: 153). Diese teilen sich auf in 99 Aktive, 97 Fördermitglieder und 32 Personen, die beiden Gruppen angehören.

1200 Kunden strömten in einem Jahr zu Tante Emma

„Unsere wirtschaftliche Situation ist hervorragend“, betonte 2. Vorsitzender Klaus Reichel über den Laden des Vereins. Dieser stellte heuer im September mit eingenommenen 9000 Euro einen neuen Rekord auf. Man verzeichnete 1200 Kunden in einem Jahr. In seinem Bericht kündigte Klaus Reichel außerdem an, dass er im kommenden Jahr bei der Neuwahl der Vorstandschaft nicht mehr zur Wahl stehen werde.

Starker Rückhalt: Der Moosburger Verein Tante Emma konnte in diesem Jahr einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen. Auch die Ausschüttungssumme wurde gesteigert. © Nico Bauer

Ein fester Bestandteil des Vereins ist auch die Spendentätigkeit für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr wurden so 16 150 Euro verteilt. Mit Spenden bedacht wurden unter anderem Navis Moosburg (2000 Euro), Helferkreis Asyl (1000), Hospizgruppe Freising (1000), Katholische Landjugend KEKS (1000), MibiKids (1000), Phönix Freising (1000), Schritt für Schritt e.V. (1000), Stalag Moosburg e.V. (1000), Übrig e.V. (1000) und Weißer Ring (1000).

Wie berichtet, wird der Verein Tante Emma heuer sogar 20 000 Euro Spenden ausschütten – und damit steigt die Fördersumme seit der Gründung auf mehr als 95 000 Euro. Aktuell können sich soziale Vereine und Institutionen um Zuschüsse bewerben. Der Förderausschuss des Vereins will im November die Verteilung der Gelder beschließen.