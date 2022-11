52 Stationen zur Vorbereitung auf Weihnachten: Moosburger Krippenweg eröffnet

Präsentieren den Krippenweg: (v. l.) Robert Baumann, Anton Neumaier, Volker Roos, Marta Garcia Mollera, Rudi Kocych und Karl Kohn. © Fuchs

Freude schenken und auf das Weihnachtsfest einstimmen: Das will der Krippenweg, der während der Adventszeit wieder durch Moosburg und die Umgebung führt.

Thonstetten – „Die Menschen sollen sich an den gezeigten Krippen erfreuen und beim Gang zu den einzelnen Stationen auch a bisserl über den tieferen Sinn des Weihnachtsfestes nachdenken.“ So wünschte es sich am Sonntag der Vorsitzende des Moosburger Heimatvereins, Anton Neumaier, bei der Eröffnung des zwölften Krippenweges in der Thonstettener Filialkirche St. Valentin. In diesem Jahr umfasst der Weg insgesamt 52 Stationen in Moosburg und Umgebung, die bis 6. Januar zu besichtigen sind.

Genaue Beschreibung in der Broschüre

Davon liegen 44 in der Innenstadt mit den erweiterten Bereichen wie Thalbacher- und Bahnhofstraße. Fünf weitere Standorte befinden sich in den Stadtteilen (Feldkirchner Au, Neustadt, Thonstetten, Moosham) und drei weitere außerhalb der Gemeindegrenzen in Niederhummel, Inkofen sowie der Pottenau. Die genaue Beschreibung des kompletten Krippenwegs findet sich in einer Broschüre, die Ende der Woche im Moosburger Rathaus, in Geschäften, Apotheken und Banken der Innenstadt sowie im Kastulusmünster ausliegt.

Erstmals dabei sind in diesem Jahr zwei Mineralkrippen. © Fuchs

Neumaier lobte bei der feierlichen Eröffnung im Rahmen eines Wortgottesdiensts vor allem den unermüdlichen Einsatz von Initiator Rudi Kocych und seinen Krippenweg-Mitstreitern Marta Garcia Mollera, Volker Roos und Karl Kohn. Kocych bezeichnete sich diesmal selbst als „krippennarrisch“, aber er habe drei Freunde, die diese Leidenschaft teilten und die ihm gelernt hätten, „vom Ich zum Wir zu kommen“. Wenn er auf die Anfänge vor zwölf Jahren blicke, so der Krippenweg-Initiator, komme es ihm wie eine lange Reise vor. Jedes Jahr sei etwas Neues dazugekommen, wie 2022 die beiden Mineral-Krippen. Anderes müsse hergerichtet, erweitert oder umgestaltet werden. „Wir wollen dokumentieren, dass jedes Material möglich ist. Wir präsentieren Krippen aus der ganzen Welt und wollen zeigen, dass die Idee die gleiche ist, aber der Weg ist je nach Kultur ein anderer. Unter anderem haben wir Krippen aus Bolivien, der Mongolei und Afrika“, erzählt Kocych.

Bei der Vorbereitung sei vor allem Improvisationsgeschick gefragt, denn die Aussteller hätten eigene Vorstellungen und Wünsche. Vor allem für die Kinderaugen sollte es nicht langweilig werden. „Denn die Erwachsenen gehen vorbei und sagen schön, aber für die Kinder lebt das. Die wissen genau, wo welche Krippe war und wo die Figur stand“, sagt der Vater des Krippenwegs, der froh ist, dass in diesem Jahr mit Robert Baumann und Sebastian Kreitmeier zwei weitere Helfer zum Team gestoßen sind und der Moosburger Bauhof beim Aufbau fast schon traditionell hervorragend unterstützt hat.

„Genießt den Krippenweg!“

Zur diesjährigen Eröffnung am 1. Advent begrüßte der Vorsitzende des Moosburger Heimatvereins die stellvertretende Landrätin Anita Meinelt, Moosburgs 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer sowie mehrere Stadträte. Neumaier bedankte sich bei der Mesnerin von St. Valentin, dem Brass-Trio Wimmer und dem kurzfristig eingesprungenen Franz Böck für die feierliche Gestaltung des Wortgottesdiensts.

Böck segnete dabei zwei in der Kirche aufgestellte Krippen stellvertretend für alle Exponate der zwölften Auflage und wünschte zum Ende des Gottesdiensts allen: „Genießt den Krippenweg!“

Josef Fuchs

