Trauer um Hans Schweiger: Das Wohl der Bürger lag ihm stets am Herzen

Moosburgs früherer Vize-Bürgermeister Hans Schweiger ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf einen besonders engagierten Gemeindepolitiker.

Oberambach – „Er war ein pragmatischer Mensch, weit entfernt von jeder Ideologie, dem es immer am Herzen gelegen hat, die Belange der Stadt und ihrer Bürger über die Interessen der Partei zu stellen“, sagt Moosburgs früherer Bürgermeister Anton Neumaier (SPD). „Und er war mein persönlicher Freund.“

Nun heißt es für immer Abschied nehmen von Hans Schweiger aus Oberambach. Der überzeugte CSU-Mann (er gehörte dem Ortsverband Moosburg fast 40 Jahre an) starb im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit, die er geduldig ertrug und sein Befinden vor allen Dingen niemals zur Schau stellte. Am Mittwoch, 17. April, wird er nach dem Seelengottesdienst (14 Uhr) auf dem Friedhof in Feldkirchen seinen letzten Erdenweg antreten.



Sich für andere einzubringen, gestalten zu können, das lag Hans Schweiger von jeher im Blut. Als Mitglied im Gremium der bis 1976 eigenständigen Gemeinde Niederambach war er dann als CSU-Stadtrat (von 1984 bis 2014) sehr darum bemüht, dass sich die Bürger in seinem, aber auch allen anderen Ortsteilen, nach der Eingemeindung nicht abgehängt fühlten.



Schwaiger war keiner, der gerne Akten gewälzt hat. Aber er hatte ein unglaubliches Verhandlungsgeschick, das er vor allem in seiner Zeit als Bürgermeister-Stellvertreter von Neumaier (1996 bis 2002) wertvoll zum Wohle der Stadt einsetzte. So hatte er maßgeblichen Anteil, dass die neue Brücke über die Amper gebaut wurde, und es somit seither eine direkte Verbindung nach Feldkirchen gibt. Dass Moosburg als erste nicht kreisfreie Stadt eine eigene KfZ-Zulassungsstelle eröffnen konnte, wäre ohne den vielen intensiven Gesprächen mit dem damaligen Wirtschaftsminister Otto Wiesheu nicht möglich gewesen, dessen Stellvertreter Schwaiger eine Periode im CSU-Kreisverband war. Auch dem Kreistag gehörte er an.



Darüber hinaus war er unter anderem Mitglied im Heimatverein. Im neuen Buch zu dessen 40-jährigem Bestehen hat Anton Neumaier in einem Kapitel über die frühere Gemeinde Niederambach auch das umfassende Wirken von Schweiger gewürdigt. „Er hat sich sehr gefreut, als wir ihn Anfang Januar besucht und ihm ein Exemplar überreicht haben“, so Neumaier.



„Der Schwaiger Hans war ein Arbeitstier. Er war geraderaus, volksnah, konnte auf die Leute zugehen“, denkt auch Bürgermeisterin Anita Meinelt dankbar an die stets gute Zusammenarbeit zurück. Vor allem in seiner Funktion als Sportreferent nahm er die Einladungen zu Versammlungen und Wettkämpfen nicht nur an, sondern war persönlich präsent.



Bei all diesem Engagement ist es erstaunlich, dass die Arbeit auf dem Huberhof, dem landwirtschaftlichen Anwesen in Oberambach, nicht liegen blieb. Schließlich führte Schweiger auch noch über 15 Jahre den Gerstenbauverband und vertrat die Milchbauern in der damaligen Milcherzeugermeinschaft.



Schweiger wusste stets, bei wem er sich bedanken konnte: bei seiner Frau Leni, die er 1969 geheiratet hatte. Sie hat ihm immer den Rücken freigehalten und den Milchviehbetrieb vorbildlich geführt. Und auch, wenn er viele Jahre lang oft – und meist auch abends – unterwegs gewesen war, seine Familie war ihm stets sehr wichtig. Gern erzählte er davon, was seine Kinder Gerhard, Robert sowie Sabine erreicht hatten, und natürlich waren die vier Enkelkinder sein ganzer Stolz.