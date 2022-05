Moosburg treibt Energieautarkie voran: Mehr Photovoltaik auf Schuldach beschlossen

Von: Nico Bauer

Teilen

Neue Photovoltaikmodule werden bald auf der Moosburger Anton-Vitzthum-Grundschule installiert. Den entsprechenden Beschluss fasste jetzt der Stadtrat. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Um den Anteil erneuerbarer Energie rasch zu erhöhen und möglichst autark zu werden, hat die Stadt Moosburg jetzt mehr PV-Module auf der Grundschule Süd beschlossen.

Moosburg – Mit dem Krieg in der Ukraine vor Augen hat die beim Klimaschutz schon vielfältig engagierte Stadt Moosburg gefühlt noch einmal einen Gang nach oben geschaltet: Nach der Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Kinderhaus Amperauen geht die Kommune nun die nächste Dachfläche an. Auf der Anton-Vitzthum-Grundschule an der Münchner Straße wird künftig auch zusätzlicher Strom aus der Kraft der Sonne gewonnen werden.

Die Stadtverwaltung hatte ein Ingenieurbüro mit der Untersuchung von weiterem Potenzial für Solarzellen beauftragt. Das positive Ergebnis war die prognostizierte Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage auf dem Anbau der Grundschule. Möglich seien 248 Module mit einer Leistung von 99,2 kWp. In einer Simulation erzeugt diese Erweiterung im Bereich der Anton-Vitzthum-Grundschule jährlich 101.000 Kilowattstunden Strom, hat einen rechnerischen Autarkiegrad von 48 Prozent und eine Eigenverbrauchquote von 72 Prozent.

Wesentlicher Stabilisierungsfaktor für die städtischen Finanzen

Das sind ganz ordentliche Werte, die die Stromerzeugung wirtschaftlich machen. Schließlich haben die Grundschule und die daneben liegende Stadthalle einen Verbrauch von rund 150.000 Kilowattstunden Strom jährlich. Angesichts in Zukunft erheblich steigender Stromkosten ist der hohe Anteil der Energie für den eigenen Bedarf ein wesentlicher Finanz-Stabilisierungsfaktor.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Rechnung besteht aus 160.000 Euro Anschaffungskosten, die sich statistisch nach 10,7 Jahren amortisiert haben. Im Haushalt sind für eine PV-Anlage 50.000 Euro eingeplant, die restlichen 110.000 Euro können aus dem Kostenpunkt des Gebäudeneubaus genommen werden, weil dort Reste übrig bleiben werden.

Der die Sitzung leitende 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer (CSU) betonte, dass diese Investition sinnvoll sei – und letztlich gab es da auch nicht viel zu diskutieren. Einstimmig wurde die Errichtung der Photovoltaikanlage beschlossen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.